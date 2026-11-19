Si spegne Corrado Augias. Ecco la biografia di Natalia Augias, giornalista Rai, figlia dello scrittore scomparso, tra i dettagli sulla sua carriera e vita privata.

Si è spento Corrado Augias, intellettuale di spicco del panorama culturale italiano, e l'attenzione dell'opinione pubblica si sposta con naturalezza verso la figura di sua figlia, Natalia Augias. Nata a Roma nel 1965, Natalia ha dedicato la propria esistenza professionale al giornalismo, seguendo le orme dei genitori in una traiettoria fatta di studio, impegno e crescita professionale all'interno dell'ente pubblico.

Origini familiari e formazione universitaria

La figura di Natalia Augias è indissolubilmente legata al contesto familiare di alto profilo intellettuale. Suo padre, l'ormai scomparso Corrado Augias, era uno degli scrittori e giornalisti più raffinati del nostro tempo, mentre la madre, Daniela Pasti, ricopriva il ruolo di giornalista. Questa esposizione precoce al mondo della stampa ha indubbiamente influenzato la scelta di vita di Natalia, che ha trasformato l'eredità culturale ricevuta in una solida carriera personale.

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Dopo la laurea in lettere, Natalia ha intrapreso il percorso giornalistico nella seconda metà degli anni Ottanta. I suoi primi passi professionali risalgono al periodo compreso tra il 1986 e il 1987, durante il quale ha lavorato come redattrice per Ulisse 2000, mensile pubblicato da Alitalia. Questa esperienza iniziale ha gettato le basi per una carriera che si sarebbe rapidamente espansa oltre i confini della carta stampata, arrivando a toccare i palcoscenici della televisione.

L'approdo in Rai e la carriera televisiva

La svolta decisiva per la carriera di Natalia Augias avviene nel 1989, quando inizia a collaborare con la Rai. Inizialmente assunta come inviata da Londra e dal Sud Italia, ha contribuito ai programmi Tg3 e Samarcanda, la trasmissione di approfondimento condotta da Michele Santoro e Giovanni Mantovani. Questo periodo ha consolidato la sua reputazione di giornalista capace di affrontare tematiche complesse con rigore professionale.

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Un ulteriore passaggio istituzionale si verifica nel 1996, quando Natalia entra nell'ufficio stampa della direzione relazioni esterne e internazionali. L'anno successivo, precisamente nel 1997, consegue l'assunzione definitiva in Rai. Da questo momento, la sua carriera inizia a crescere in modo espon all'interno dell'organizzazione, con una progressione chiara e meritocratica che ne ha consolidato il ruolo.

Progressione professionale e ruolo attuale

Subito dopo l'assunzione, Natalia Augias entra a far parte della redazione politico-parlamentare del Giornale Rai. In questa veste, ha seguito da inviata la campagna elettorale di Francesco Rutelli, di cui ha documentato il percorso politico attraverso articoli e reportage. Questa esperienza le ha permesso di approfondire la conoscenza del sistema politico nazionale, un'expertise che sarebbe diventata centrale nelle sue mansioni successive.

La data cruciale per la sua ascesa professionale è il 2007, quando ottiene la promozione a caposervizio e fa il suo ingresso nella redazione politica del Tg1. La sua carriera continua a progredire fino al 2017, quando viene nominata caporedattore responsabile, un incarico che mantiene per due anni. Questa posizione di leadership riflette la stima e la fiducia riposte nelle sue capacità editoriali e di gestione.

Oggi Natalia Augias vive a Londra, città da cui segue e racconta gli eventi del Regno Unito. La sua expertise sul contesto britannico è testimoniata anche dalla pubblicazione del libro C'era una volta un regno, incentrato sulla monarchia inglese. Questa opera sottolinea il legame professionale e personale che Natalia mantiene con il Paese, integrando la sua attività giornalistica con una dimensione narrativa approfondita.

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Vita privata e posizioni pubbliche

Accanto alla carriera, la sfera privata di Natalia Augias è segnata da una solida stabilità familiare. È sposata con il collega giornalista Pietro Suber, con cui ha avuto due figli. Questa unione professionale e personale ha senza dubbio contribuito a formare un ambiente di supporto reciproco, fondamentale in un settore spesso caratterizzato da alti tassi di stress e flessibilità oraria.

Di recente, Fabio Caressa ha espresso una riflessione interessante sul panorama mediatico italiano, definendolo un Paese di vecchi. Sebbene la gavetta sia importante, Caressa sottolinea la necessità di dare ai giovani la possibilità di fare la propria gavetta, suggerendo una svolta generazionale necessaria nel giornalismo. Natalia Augias rappresenta un esempio di professionista che, pur iniziando giovane, ha costruito la propria carriera con solidità, diventando un punto di riferimento per molte figure più recenti.

Al momento, Natalia Augias ha scelto il riserbo del lutto following la morte del padre. Non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla scomparsa di Corrado Augias, preferendo probabilmente dedicare il tempo necessario alla elaborazione del dolore personale e familiare. La sua scelta di mantenere la distanza dai riflettori in questo momento delicatoin linea con il carattere riservato che ha sempre contraddistinto la sua vita pubblica.

La scomparsa di Corrado Augias segna un punto di svolta nella storia del giornalismo e della saggistica italiana. La figura di Natalia Augias, con il suo percorso fatto di dedizione e competenza, rimane un testimone importante di quella generazione di professionisti che ha costruito l'identità mediatica italiana a partire dagli anni Ottanta, lasciando un'eredità di rigore e indipendenza intellettuale.