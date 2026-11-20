Natalia Augias racconta l'addio al padre Corrado Pasti e la sua storia d'amore con Daniela Pasti durata quasi settanta anni, tra viaggi e resilienza.

La giornalista Natalia Augias ha condiviso con commozione i ricordi più preziosi legati alla figura di suo padre, Corrado Pasti, dopo la sua recente scomparsa. L'occasione per rendere omaggio alla memoria del padre è arrivata attraverso un'intervista rilasciata a Maria Novella De Luca, dove l'attrice e conduttrice ha raccontato i retroscena emotivi degli ultimi momenti passati insieme alla figura paterna, che lei definiva "la misura del tutto".

Natalia Augias ha iniziato il suo racconto citando l'enorme durata del legame tra i suoi genitori, che è durato quasi settanta anni. Il punto di partenza di questa storia d'amore monumentale risale all'estate, quando i due si sono conosciuti a Dobbiaco. In quel periodo, la madre di Natalia, Daniela Pasti, era ancora una ragazzina di soli 17 anni, mentre Corrado Pasti aveva 23 anni. Quel primo incontro ha segnato l'inizio di un percorso di vita condiviso che ha attraversato decenni di storia, viaggi avventurosi e grandi sfide personali.

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La storia d'amore e i viaggi avventurosi

Per comprendere appieno la profondità del legame tra Corrado Pasti e Daniela Pasti, è necessario guardare ai primi anni di matrimonio. La coppia ha scelto di intraprendere il viaggio di nozze in Spagna viaggiando in autostop. Le condizioni economiche erano estremamente limitate, tanto che le risorse disponibili erano quasi inesistenti. Durante questo percorso, se non fossero stati ospitati dalla resistenza antifranchista, i due giovani sposi sarebbero stati costretti a dormire nei cimiteri. Corrado Pasti trovava persino il modo di divertirsi nel ricordare quell'esperienza, descrivendola con un senso di "eroismo" quotidiano, trasformando la povertà in un capitolo di avventura.

Il saluto finale e la filosofia di vita

Nei giorni trascorsi prima che Corrado Pasti decidesse di "dire basta" alla vita, la famiglia ha condiviso momenti di intensa vicinanza fisica ed emotiva. Natalia Augias ha spiegato che si sono abbracciati ripetutamente, cercando di condensare in pochi giorni tutto l'affetto accumulato negli anni. Il padre ha espresso il desiderio che il congedo avvenisse secondo una specifica citazione filosofica: le parole di Seneca, "Tieni stretta ogni ora, dipenderai meno dal domani se ti impadronirai dell'oggi". Questo invito alla consapevolezza del momento presente ha segnato l'ultimo saluto tra padre e figlia.

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Un dettaglio particolare emerge dal rapporto tra Natalia Augias e suo padre riguardo all'espressività fisica. Quando Corrado Pasti tornava in Italia dall'Inghilterra, dove studiava la figlia, era sua abitudine andare sempre a prenderla direttamente all'aeroporto. Tuttavia, invece di abbracciarla, lui si limitava a stringerle la mano. La ragione di questa retenzione era semplice: lui dichiarava che non facevano troppe scene. Natalia Augias ha rivelato che tutti gli abbracci che le aveva negato in passato, li ha ricevuti interamente solo negli ultimi giorni di vita, in quello spazio di tempo limitato dedicato al congedo.

Condivisione del dolore e ricordi finali

Corrado Pasti ha sofferto profondamente e, come ha raccontato sua figlia, l'intera famiglia ha condiviso questo dolore con lui negli ultimi mesi. Un'immagine ricorrente nei loro ultimi scambi era una foto scattata da uno dei nipoti di Natalia Augias. In quell'immagine, Corrado e Daniela Pasti camminano di spalle, abbracciati, uno di fronte all'altro o in direzione opposta. La visione di questa fotografia ricordava al padre le parole di un poeta tedesco: "Siamo andati attraverso l'affanno e le gioie, mano nella mano".

Questa riflessione sul percorso di vita condiviso, fatto di fatica e felicità, ha preceduto la decisione finale di Corrado Pasti di congedarsi. Il riconoscimento di aver affrontato insieme le difficoltà e le gioie della vita è stato il filo conduttore di questa conclusione. Dopo aver detto basta, la famiglia lo ha salutato portando con sé i ricordi di un amore durato quasi settanta anni, caratterizzato da povertà superata, viaggi coraggiosi e una profonda connessione emotiva che ha unito la famiglia Pasti.