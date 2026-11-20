Tragedia sulla provinciale 76: Cosimimo Rizzo muore a San Donaci. Ecco i dettagli dell'incidente, le indagini del 118 e l'ipotesi di malore.

Una tragica giornata si è chiusa per la comunità di San Donaci con la scomparsa di Cosimimo Rizzo, un uomo di 64 anni che ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto sulla provinciale 76. L'episodio si è verificato intorno alle ore 13:15, quando il conducente ha perso improvvisamente il controllo della propria Jeep Renegade. Il veicolo ha lasciato la carreggiata, uscendo violentemente dalla strada e andando a schiantarsi contro un muro situato nella campagna circostante l'abitato, tra Guagnano e San Donaci.

Dinamica dell'incidente e soccorsi

L'impatto contro la parete è risultato particolarmente violento, causando danni enormi al mezzo e conseguenze fatali per l'occupante. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorritori del 118, che hanno raggiunto l'automobilista nel breve lasso di tempo successivo allo schianto. Purtroppo, il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso di Cosimimo Rizzo, che è deceduto sul colpo senza lasciare scampo alle azioni di rianimazione immediate.

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Indagini e l'ipotesi del malore improvviso

Le autorità inquirenti stanno conducendo un'indagine approfondita per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente e determinarne le cause precise. Una delle ipotesi principali prese in considerazione dai magistrati è quella di un improvviso malore che avrebbe colto Cosimimo Rizzo mentre era alla guida. Tale evenienza potrebbe spiegare la perdita di controllo del veicolo che ha portato l'auto fuori strada prima dell'impatto.

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Il profilo della vittima e l'impatto sociale

Cosimimo Rizzo era un residente di San Donaci e la sua scomparsa lascia un vuoto significativo nel tessuto sociale locale. La notizia della morte ha colpito duramente parenti e conoscenti, generando un'ondata di cordoglio nella provincia. Le indagini continueranno per chiarire se la causa del decesso sia strettamente legata a fattori fisiologici improvvisi o ad altri elementi circostanti che potrebbero aver contribuito all'uscita di strada.

Procedura e prossimi passi legali

Con il decesso accertato, la procedura si sposta ora nelle fasi finali delle indagini preliminari, necessarie per la chiusura delle pratiche e le successive comunicazioni alle autorità competenti. Non sono stati ancora forniti dettagli pubblici aggiuntivi sulla situazione familiare della vittima o sui piani per le esequie. La comunità di San Donaci resta in attesa di eventuali aggiornamenti ufficiali provenienti dalla Polizia Stradale o dalla Procura della Repubblica, che stanno gestendo l'iter burocratico e investigativo del caso.