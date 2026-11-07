A un mese dalla scomparsa di Daniele Kihlgren, il fondatore di Sextantio. Il suo modello di turismo sostenibile a Santo Stefano di Sessanio resta un riferimento cruciale.

Daniele Kihlgren, fondatore del gruppo Sextantio, è venuto a mancare il mese scorso a sessant'anni dopo una battaglia contro una polmonite. L'imprenditore milanese dal cognome svedese è ricordato per aver trasformato Santo Stefano di Sessanio in un eccellenza mondiale di ospitalità, dimostrando come il turismo di massa possa essere gestito con rispetto.

Il modello di ospitalità di Sextantio

Sextantio non è soltanto una catena alberghiera, ma un vero e proprio modello di sviluppo locale. Kihlgren ha recuperato un borgo storico quasi abbandonato, preservando l'integrità architettonica e la storia del luogo. L'approccio evita di piegare la comunità alle esigenze dei visitatori, mantenendo viva l'identità locale.

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Eccellenza culinaria e restauro filologico

La struttura di Sextantio Cucina offre un'esperienza gastronomica di alto livello, riconosciuta come una delle migliori pranzi della vita dai visitatori. La sala da pranzo è il risultato di un restauro filologico che unisce precisione storica e suggestione pastorale, creando un ambiente unico.

L'impatto di Kihlgren sulla gestione turistica

Trigesimo è il momento simbolico per riflettere sul lascito di Kihlgren. Il suo metodo ha dimostrato che è possibile attrarre visitatori educati e rispettosi senza snaturare l'anima dei borghi italiani. Questo approccio contrasta con la dinamica negativa del turismo incontrollato.

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Necessità di nuovi modelli di turismo

La scomparsa di Kihlgren evidenzia la carenza di professionisti capaci di domare il fenomeno del turismo di massa. Molti esperti sostengono che il turismo attuale sia incompatibile con la sopravvivenza dei residenti, richiedendo regole più severe o nuovi modelli innovativi.

Il futuro del turismo nelle città d'arte

Per affrontare la sfida della sopravvivenza urbana, servirebbero centinaia di nuovi esempi di gestione responsabile come quello di Sextantio. Solo trasformando le orde viaggianti in visitatori mansueti si potrà garantire un futuro sostenibile per le città italiane e i loro abitanti.