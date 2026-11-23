Le indagini sulla morte di Gianni De Gennaro a Orbetello concentrano l'attenzione su due lettere decisive e nuove intercettazioni. Analisi dei fatti.

La scomparsa di Gianni De Gennaro, ex capo della Polizia, avvenuta sabato 21 novembre nella sua residenza di Fonteblanda a Orbetello, ha innescato un'indagine complessa che va oltre la semplice dinamica del decesso. Gli inquirenti stanno esaminando attentamente due lettere scritte dall'ex funzionario prima della morte e una serie di intercettazioni telefoniche che potrebbero ribaltare la percezione pubblica degli eventi legati alla sua posizione legale. La scoperta del corpo senza vita, effettuata dal custode Giuseppe Soccu poco dopo le 9 del mattino, ha portato alla luce elementi cruciali che collegano la vicenda alla sua difesa legale in corso.

Le due lettere chiave per la memoria difensiva

Al centro delle indagini ci sono due documenti manoscritti preparati da Gianni De Gennaro, uno indirizzato specificamente al procuratore della Repubblica di Caltanissetta, Salvatore De Luca, e l'altro destinato a eventuali pubblicazioni per l'opinione pubblica. Gli scritti, ritrovati insieme a due borsoni colmi di documenti processuali, sembrano rappresentare un tentativo dell'ex capo della polizia di contestare le accuse di depistaggio ricevute nell'inchiesta sulla strage di via D'Amelio. Il contenuto rimane segreto mentre gli investigatori ne verificano l'autenticità e il significato giuridico.

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La ricostruzione degli ultimi movimenti e dell'arma

La versione ufficiale ricostruisce gli ultimi istanti di vita di Gianni De Gennaro partendo dal venerdì pomeriggio, quando ha raggiunto la sua tenuta in Maremma verso le 17.30, dichiarando alla moglie Carla di voler lavorare tranquillamente sulle carte processuali. All'esterno della dépendance, gli investigatori hanno individuato un bossolo di pistola semiautomatica Ruger calibro 380, arma regolarmente denunciata e trovata accanto al corpo. L'ipotesi iniziale suggerisce che il colpo sia stato esploso in giardino, anche se nessuno nei dintorni ha udito spari, e le luci nel casale sarebbero rimaste accese fino alle 21.30.

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Le intercettazioni e i rapporti con i legali

Un aspetto cruciale emerso riguarda le conversazioni intercettate tra Gianni De Gennaro e il suo avvocato storico Franco Coppi, nonché con il collega Francesco Bertorotta. Nelle ultime chiamate, l'ex funzionario aveva espresso forte scetticismo, chiedendo a Coppi di continuare la difesa solo se davvero convinto della sua innocenza. Inoltre, le intercettazioni rivelano le sue forti critiche agli investigatori in una telefonata del 28 marzo 2025 con l'ex magistrato Gioacchino Natoli, già prosciolto, e le sue rassicurazioni al collaboratore Francesco Pacetto il 23 ottobre 2024, quando assicurava di avere la coscienza a posto.

I passi successivi e l'autopsia a Firenze

Le indagini proseguono con l'analisi dei telefoni sequestrati e delle immagini delle telecamere di sorveglianza per verificare la presenza di altre persone nella proprietà durante la notte. L'autopsia, eseguita presso l'ospedale Careggi di Firenze, stabilirà l'orario preciso del decesso, mentre la dipendenza resta sotto sequestro. Le due lettere e gli altri scritti saranno consegnati ai destinatari solo dopo il completamento degli accertamenti grafologici, mentre i magistrati della Direzione distrettuale antimafia di Firenze collaborano con la Procura di Grosseto per la definizione del quadro giuridico.