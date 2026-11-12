Morte di Domenico Caliendo: la dottoressa Scarpati e il trapianto

Le nuove dichiarazioni di Carmela Scarpati sull'anestesia e il cuore artificiale escluso per Domenico Caliendo. I dettagli dell'inchiesta della Procura di Napoli sulla morte del bambino.

Domenico Caliendo, il bambino di quasi due anni e mezzo deceduto il 21 febbraio presso l'ospedale, potrebbe aver avuto accesso a un nuovo trapianto di cuore. La testimonianza chiave di questa affermazione proviene dalla dottoressa Carmela Scarpati, anestesista che ha seguito costantemente il piccolo durante il ricovero in terapia intensiva. Le sue dichiarazioni sono state rese note negli ultimi giorni nel quadro dell'inchiesta condotta dal procuratore Giuseppe Tittaferrante.

I dettagli clinici di metà gennaio

La dottoressa Scarpati ha riferito agli inquirenti che le condizioni cliniche del piccolo erano ancora compatibili con un intervento di trapianto fino a metà gennaio. In quel periodo, i polmoni del bambino funzionavano in modo adeguato e non erano emerse complicazioni neurologiche, epatiche o renali, né infezioni di alcun tipo. Nonostante il bambino fosse collegato alla macchina ECMO, un dispositivo che sostiene temporaneamente le funzioni del cuore e dei polmoni, l'anestesista ha confermato che il quadro generale lasciava spazio a questa possibilità terapeutica.

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Il cuore artificiale scartato in quella fase avrebbe potuto offrire a Domenico Caliendo maggiori possibilità di sopravvivenza rispetto alle cure disponibili. Secondo quanto appreso dall'anestesista, questa soluzione terapeutica sarebbe stata esclusa fin dall'inizio dal primo operatore, il medico Guido Oppido. Questa decisione operativa rappresenta uno dei punti focali dell'indagine sulla morte del paziente pediatrico.

Posizioni delle parti e consulenti tecnici

I consulenti della famiglia Caliendo-Mercolino e i periti nominati dal giudice per le indagini preliminari (gip) hanno espresso valutazioni molto precise sulla prognosi del bambino. Nella relazione dell'incidente probatorio, è stato stimato che le possibilità di sopravvivenza sarebbero state intorno all'otto percento in caso di un nuovo trapianto, nelle condizioni considerate dalla perizia tecnica. Questa percentuale alta ha sollevato ulteriori interrogativi sulla scelta di non procedere con l'intervento vitale.

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Un ulteriore elemento emerso dall'indagine riguarda una chat interna al personale sanitario denominata "eroi", già acquisita dagli investigatori. In questa conversazione, alcuni sanitari si erano confrontati sulla vicenda clinica del piccolo Caliendo. Proprio in quella sede, a metà febbraio, la dottoressa Scarpati avrebbe manifestato l'intenzione di dimettersi. La motivazione addotta era il timore di essere coinvolta come anestesista in un secondo intervento chirurgico sul paziente, una paura che ha preceduto il decesso avvenuto a fine febbraio.

L'aggravarsi delle condizioni e la morte

Le condizioni di Domenico Caliendo sono peggiorate drasticamente dopo la finestra temporale indicata dall'anestesista. La funzionalità polmonare è risultata compromessa, con il subentrare di insufficienza epatica e renale. Poco prima della morte, il bambino ha sofferto anche di gravi alterazioni della circolazione sanguigna, portando alla tragica conclusione del caso clinico. Il cuore artificiale non è mai stato impiantato, nonostante la finestra di possibilità aperta dalle condizioni di metà gennaio.