Nicola Lo Russo denuncia il silenzio del governo italiano dopo la morte del figlio Emanuele in Kuwait. La famiglia rivendica la dignità di chi ha servito l'Italia.

La famiglia di Emanuele Lo Russo ha lanciato una denuncia amara contro il silenzio istituzionale che ha accompagnato la tragedia della morte del tecnico in territorio kuwaitiano. Nicola Lo Russo, padre della vittima, ha dichiarato al quotidiano Il Fatto Quotidiano che nessuno dallo Stato italiano o dal governo ha mostrato sollecitudine immediata, lasciando i familiari nel dolore senza alcun contatto ufficiale. La notizia della scomparsa è giunta solo attraverso una telefonata dell'azienda per cui il giovane lavorava, la Rheinmetall, creando un vuoto di assistenza percepito come inaccettabile e disumano.

La denuncia dell'abbandono statale

"Mio figlio è morto, ma nessuno sembra essersene accorto. Ci hanno lasciati soli come cani", ha esordito Nicola Lo Russo con parole che riflettono il profondo senso di esclusione vissuto dalla famiglia. Secondo quanto riportato dall'intervista, i genitori hanno dovuto essere loro a contattare attivamente le autorità, telefonicamente al ministero degli Esteri, per avere notizie. Le promesse di richiamo da parte degli uffici competenti non si sono tradotte in alcun gesto concreto, con i familiari che si sono sentiti ignorati nonostante la gravità dell'evento accaduto al loro caro.

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Contraddizione tra parole e azioni

Lo Russo ha criticato aspramente le manifestazioni di vicinanza percepite come puramente sceniche in ambito televisivo. Ha sottolineato che, nonostante le dichiarazioni pubbliche di contatto e le condoglianze ufficiali, la famiglia non ha ricevuto alcuna comunicazione diretta. Per il padre, vedere lo Stato e il governo vicini avrebbe fornito una consolazione necessaria, mitigando la sensazione di solitudine di fronte a una perdita così irreparabile, ma la realtà dei fatti ha dimostrato una sostanziale assenza di supporto istituzionale tangibile.

Il profilo professionale della vittima

Emanuele Lo Russo, tecnico di trentasei anni, era un esperto di radar impiegato dalla Rheinmetall. È importante chiarire che il suo ruolo non riguardava la produzione di armi offensive, bensì la gestione di sistemi di difesa destinati a individuare e neutralizzare i missili in arrivo. La sua morte ha interessato anche il suo collega Antonio Saccoccio, anch'egli vittima dello stesso dron attack. La descrizione del giovane lo dipinge come una persona piena di vita, circondata da amici e molto amata, caratteristiche che rendono ancora più straziante la perdita subita dalla comunità di appartenenza.

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L'incertezza sulle circostanze del decesso

Un punto cruciale della denuncia riguarda la mancanza di chiarezza sulle circostanze esatte in cui è avvenuta la morte. La famiglia non sa ancora come sia morto esattamente Emanuele e cosa abbia attraversato nel momento finale del dramma. Nicola Lo Russo ha espresso la necessità, tipica di ogni genitore, di conoscere la verità per elaborare il lutto, chiedendo di sapere se il figlio ha sofferto. Questa assenza di informazioni dettagliate alimenta un'ulteriore ansia e frustrazione, aggravando il senso di abbandono e l'incapacità dello Stato di gestire i rapporti con i propri cittadini all'estero.

La richiesta di dignità per i cittadini

La conclusione della dichiarazione di Nicola Lo Russo è un monito severo sul trattamento riservato agli italiani che operano in zone di conflitto o rischio. L'affermazione "Non si trattano così gli italiani" riassume la rabbia di una famiglia che si sente non solo privata di un figlio, ma anche negata nella propria dignità di cittadini italiani. La richiesta implicita è che le istituzioni dimostrino una presenza reale e concreta, andando oltre le mere dichiarazioni di principio, per garantire che nessuna famiglia italiana viva il trauma di una perdita senza il supporto dovuto da parte dello Stato.