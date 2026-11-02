Morte di Erminia Manfredi: Nino Manfredi, la vedova scomparsa a 94 anni

È morta a 94 anni Erminia Manfredi, vedova dell'attore Nino e madre di Luca. Il figlio annuncia il decesso, avvenuto il 2 novembre 2026, dopo una vita dedicata al cinema e alla memoria del marito.

È scomparsa Erminia Manfredi, la moglie dell'iconico attore Nino Manfredi, all'età di 94 anni. L'annuncio ufficiale è giunto attraverso il figlio Luca Manfredi, il quale ha condiviso la triste notizia sui social network con un messaggio commosso. La scomparsa dell'ex suocera di Nancy Brilli è avvenuta il 2 novembre 2026, a soli due giorni dall'arrivo del suo novantacinquesimo compleanno.

La comunicazione ufficiale della famiglia

Luca Manfredi ha dedicato un commovente saluto alla madre, definendola una donna straordinaria. "Ciao grande Minia, moglie, madre e donna straordinaria. Sarai sempre nel nostro cuore", ha scritto il presentatore e attore. La notizia ha scosso l'opinione pubblica italiana, ricevendo subito i primi messaggi di cordoglio. Tra questi spicca quello di Nancy Brilli, ex moglie di Luca e madre di Francesco, nipote di Erminia. Nancy ha condiviso una foto ricordo su Instagram, accompagnando l'immagine con un semplice cuore rosso, per rendere omaggio alla figura che ha segnato la sua vita.

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Vita a Taormina e carriere cinematografica

Nata a Taormina il 4 novembre 1931, Erminia Ferrari ha intrecciato la propria esistenza con la storia del grande schermo italiano. Figlia di un direttore d'albergo, ha trascorso la giovinezza nelle colonie africane della Cirenaica prima di stabilirsi a Roma negli anni Cinquanta. Qui ha mosso i primi passi come indossatrice per importanti case di alta moda. Il 1955 ha segnato l'inizio di un unione personale e artistica durata quasi cinquant'anni, fino alla morte dell'attore nel 2004. Dal matrimonio con Nino sono nati Luca, Roberta e Giovanna.

Retroscena e lavoro dietro le quinte

Oltre al ruolo di moglie e madre, Erminia Manfredi ha lavorato con talento dietro le quinte del cinema. Ha ricoperto i ruoli di costumista e scenografa in pellicole di grande successo. Tra i film ai quali ha contribuito con la sua creatività figurano Il giocattolo, Cafè Express, Nudo di donna e Spaghetti House. La sua professionalità si è intrecciata indissolubilmente con la carriera del marito, contribuendo al successo artistico della coppia in un'epoca d'oro della commedia all'italiana.

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Memoria del marito e impegno sociale

Dopo la scomparsa del marito, Erminia ha dedicato gran parte delle sue energie a custodirne la memoria. Ha promosso retrospettive, mostre e iniziative culturali dedicate al grande attore. Parallelamente, si è impegnata attivamente nel sociale. È diventata presidente onoraria dell'associazione Viva la Vita Onlus, sostenendo campagne di sensibilizzazione e raccolta fondi. Il suo impegno era focalizzato sull'aiuto ai pazienti affetti da Sclerosi Laterale Amiotrofica, la stessa malattia che ha colpito Nino negli ultimi anni.

Eredità di una donna determinata

La scomparsa di Erminia Manfredi lascia il ricordo di una figura elegante, discreta e determinata. È stata un punto di riferimento imprescindibile sia nella sfera privata che nell'ombra del cinema. La sua vita ha attraversato decenni di storia italiana, unendo tradizione e innovazione. Il dolore della famiglia è condiviso da generazioni di spettatori che hanno ammirato la sua discreta presenza e il suo costante supporto.