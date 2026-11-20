Fiona, l'ippopotamo famoso per essere sopravvissuta a una nascita prematura nel 2017, è deceduta a Cincinnati il 19 novembre. Ecco i dettagli e le reazioni.

Il mondo della fauna selvatica ha perso uno dei suoi simboli più amati. Fiona, il celebre esemplare di ippopotamo del Nilo custodito presso lo zoo di Cincinnati nell' Ohio, è morta il giorno giovedì 19 novembre. La causa del decesso, avvenuta nelle strutture della struttura americana, è stata l'ingestione accidentale di un cappellino di lana, un oggetto che ha bloccato il suo sistema digerente nonostante i massicci tentativi di salvare la vita all'animale.

Dettagli dell'incidente fatale

L'episodio drammatico ha avuto origine il precedente 9 novembre. Un bambino presente nel parco ha lanciato in aria un berretto invernale, che è stato successivamente colpito da un ventilatore installato al soffitto. Il dispositivo ha deviato il cappello attraverso una piccola apertura nell'area riservata all'animale, permettendogli di entrare in contatto con Fiona. L'ippopotamo ha ingerito l'oggetto, dando inizio a una situazione critica che i veterinari hanno dichiarato impossibile da replicare anche in contesti controllati.

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Nonostante la natura accidentale dell'evento, le conseguenze sono state immediate e gravi. Il team di specialisti dello zoo di Cincinnati ha iniziato subito un intervento aggressivo per rimuovere il corpo estraneo. La complessità dell'operazione era dovuta sia alla massa corporea dell'animale, sia alle peculiari caratteristiche fisiche degli ippopotami. Questi animali possiedono una pelle estremamente spessa, che avrebbe richiesto incisioni profonde per raggiungere l'oggetto ingoiato, rendendo l'accesso chirurgico estremamente rischioso.

Strategie mediche e supporto continuo

La difficoltà nell'anestesia di questi grandi mammiferi ha ulteriormente complicato le procedure mediche. I veterinari non potevano semplicemente addormentare l'animale per procedere con l'intervento senza correre pericoli enormi. Per questo motivo, il personale ha adottato strategie innovative e non invasive per cercare di favorire il transito del cappello nell'apparato digerente. La cura è stata fornita ventiquattr'ore su ventiquattro, senza interruzioni.

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Una delle metodologie più insolite coinvolgeva una pedana vibrante presa in prestito da un maneggio locale. Questo dispositivo veniva utilizzato più volte al giorno per far stare in piedi Fiona sulla piattaforma, con l'obiettivo di stimolare la motilità intestinale attraverso le vibrazioni. Parallelamente, il team ha somministrato terapie farmacologiche specifiche e eseguito una colonscopia per tentare di estrarre o spingere l'oggetto verso l'esterno. Purtroppo, nonostante tutti questi sforzi intensivi, la situazione si è rivelata troppo grave e l'ippopotamo non si è ripresa.

Risposta istituzionale e dolore pubblico

La scomparsa di Fiona ha generato una profonda reazione emotiva nella comunità di Cincinnati. Nella serata del decesso, numerosi visitatori della struttura hanno lasciato fiori e bigliettini in segno di rispetto davanti alla statua dedicata all'ippopotamo, situata all'ingresso dello zoo. Il movimento spontaneo di cordoglio ha evidenziato quanto l'animale fosse diventato parte integrante della vita cittadina e un punto di riferimento per famiglie e turisti.

Il sindaco di Cincinnati, Aftab Pureval, ha ufficialmente espresso il suo cordoglio attraverso un messaggio pubblicato sulla piattaforma X. Il leader politico ha definito Fiona un simbolo di tenacia e gioia per la città americana. Pureval ha sottolineato che, sebbene il cuore della comunità sia spezzato, i residenti sono grati per aver avuto la possibilità di far parte della vita di questo animale straordinario che ha portato sorrisi a milioni di persone.

Storia di resilienza e impatto globale

La notorità di Fiona è nata nel gennaio del 2017, quando l'animale è sopravvissuto a una nascita prematura quasi dieci anni fa. All'epoca, la piccola ippopotamo era nata con un peso di appena 13 chilogrammi. Questa cifra rappresentava poco più della metà del peso minimo richiesto per un ippopotamo nato a termine, rendendo le sue possibilità di sopravvivenza considerate estremamente ridotte dai medici.

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Nei primi giorni di vita, l'animale non riusciva nemmeno a reggersi in piedi. Per salvarla, lo zoo di Cincinnati ha destinato ingenti risorse finanziarie e umane. Il personale ha coinvolto direttamente le infermiere di un ospedale pediatrico locale, che hanno somministrato quotidianamente liquidi per via endovenosa per sostenere le sue fragili condizioni. Questo intervento coordinato ha permesso a Fiona di crescere e prosperare.

Le immagini dei suoi primi passi e dei suoi progressi sono state pubblicate con costanza sui social media ufficiali dello zoo. Questi contenuti hanno raggiunto milioni di utenti in tutto il mondo, attirando visitatori da ogni continente e ispirando la creazione di diverse serie di libri per bambini. Il fenomeno culturale noto come Fionamania ha generato un giro d'affari di 500mila dollari durante il suo primo compleanno, grazie alla vendita di gadget e magliette, dimostrando l'impatto economico e sociale duraturo di questo caso unico.