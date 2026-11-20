Fiona, l'ippopotama star dei social dello Zoo di Cincinnati, è deceduta dopo aver ingerito un cappello di lana lanciato da un visitatore. L'animale, simbolo di resilienza, non ha resistito.

Il Zoo di Cincinnati ha annunciato con profondo dolore la morte di Fiona, l'ippopotama nipponica divenuta un'icona globale sui social network e amata da milioni di fan in tutto il mondo. L'animale, che alla data del decesso aveva nove anni, non è sopravvissuto a un incidente avvenuto nel suo recinto quando ha ingerito involontariamente un cappello di lana lanciato da un visitatore.

La dinamica dell'incidente fatale nel recinto

L'incidente si è verificato la scorsa settimana quando un visitatore ha fatto cadere accidentalmente il berretto di lana all'interno dell'area dedicata all'ippopotamo. Da quel momento, Fiona ha iniziato a mostrare segni di malessere, tra cui una marcata perdita di appetito, che ha portato il personale dello zoo a ritirare immediatamente l'animale dalla vista del pubblico. La decisione era stata presa per poterla monitorare 24 ore su 24 sotto stretto controllo veterinario, sperando in un recupero rapido.

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Lo staff del parco ha cercato in ogni modo di rimuovere l'indumento o di favorirne l'espulsione naturale dal corpo dell'animale. Purtroppo, nonostante tutti i tentativi compiuti dall'équipe veterinaria, le manovre sono state inutili. L'ingestione del cappello ha causato complicazioni interne che non hanno permesso il ritorno alla normalità delle funzioni fisiologiche di Fiona, portando alla sua tragica fine.

La reazione dello Zoo e i messaggi di affetto

L'annuncio ufficiale della morte è stato confermato direttamente dal Zoo di Cincinnati, che ha espresso gratitudine per il sostegno ricevuto in questi giorni difficili. Non sono mancate, in un primo momento, ondate di messaggi di affetto, preghiere e speranze da parte di altri zoo, istitutori di conservazione e migliaia di follower aggiornati costantemente sui canali social ufficiali. Un'iniziale cauta ottimismo aveva accompagnato le prime ore successive all'incidente, ma le condizioni dell'animale sono precipitate in modo inesorabile.

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In seguito a questo evento, la direzione del parco ha rinnovato un accorato appello ai visitatori affinché prestino la massima attenzione ai propri effetti personali quando si trovano vicino ai recinti. È stato invitato il pubblico ad avvisare immediatamente il personale qualora un oggetto, come un cappello o un indumento, dovesse cadere accidentalmente negli habitat degli animali. Questa misura di sicurezza è considerata fondamentale per prevenire futuri incidenti simili che potrebbero mettersi a rischio la salute degli animali sotto la loro cura.

La storia di resilienza e il record del 2017

Fiona era entrata nel cuore del pubblico mondiale fin dai suoi primi giorni di vita, trasformandosi in un simbolo di speranza e resilienza grazie alla sua straordinaria storia di sopravvivenza nata nel 2017. Era venuta alla luce con ben sei settimane di anticipo rispetto alla data prevista, un evento che di per sé già la rendeva un caso clinico raro e delicato.

Alla nascita, l'ippopotama pesava appena 13,2 chilogrammi, un valore che la rendeva estremamente fragile. Questo peso era oltre 11 chili al di sotto del peso minimo mai registrato per un ippopotamo del Nilo sopravvissuto alla nascita. Era troppo piccola e debole persino per reggersi sulle zampe o alimentarsi in autonomia, condizioni che avrebbero potuto essere fatali in natura.

Il suo recupero è stato reso possibile grazie a cure intensive senza sosta, che hanno coinvolto non solo il personale dello zoo ma anche gli infermieri neonatali del vicino ospedale pediatrico di Cincinnati. Questi professionisti hanno collaborato strettamente con il team veterinario per garantire a Fiona tutto il supporto necessario, trasformando la sua battaglia per la vita in una narrazione globale che ha unito persone di diverse culture intorno a un unico tema di sopravvivenza e forza.