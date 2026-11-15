Morte di Francesco Nave a Monte Ceva: dettagli del dramma nei Colli Euganei

Tragedia domenica 15 novembre sui Colli Euganei: Francesco Nave, 43enne di Padova, muore durante un'escursione sul Monte Ceva. Dettagli sulle operazioni di soccorso.

Una giornata di svago in famiglia si è trasformata in una tragica notizia per la comunità padovana. Francesco Nave, un uomo di 43 anni residente a Padova, ha perso la vita durante un'escursione domenicale sui Colli Euganei. L'incidente è avvenuto domenica 15 novembre sul sentiero numero 29 del Monte Ceva. L'uomo era accompagnato dal figlio di sette anni durante la passeggiata. Il dramma è scattato quando Nave è stato colto da un malessere improvviso e è caduto a terra, rendendosi impossibilitato a muoversi.

Dettagli dell'incidente sul sentiero 29

Il racconto degli eventi ha inizio quando Francesco Nave ha avvertito i primi sintomi del malore. In quel momento si trovava lungo il percorso escursionistico del Monte Ceva. La catena montuosa dei Colli Euganei, situata nella provincia di Padova, ha visto intervenire rapidamente i soccorsi. L'uomo è rimasto esanime sul sentiero fino all'arrivo degli operatori sanitari. La presenza del figlio di sette anni accanto al padre ha reso la situazione ancora più drammatica per i testimoni.

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Alcuni frequentatori del sentiero, che si trovavano nelle vicinanze, hanno notato la presenza dell'uomo a terra. Hanno immediatamente provveduto a chiamare i numeri di emergenza per richiedere aiuto. Gli intervengono dei passanti sono stati fondamentali per allertare le autorità competenti. Il tempo trascorso tra il malore e l'arrivo dei soccorsi è stato critico. La rapidità di intervento è stata la sola possibilità di tentare di salvare la vita del 43enne.

Operazioni di salvaggio e intervento del Soccorso Alpino

La centrale operativa del 118 ha ricevuto la chiamata di soccorso poco dopo le ore 14:00. Hanno attivato immediatamente il Soccorso Alpino di Padova per gestire la complessità del terreno. Sono stati inviati otto tecnici specializzati sul luogo dell'incidente. La loro presenza era necessaria per raggiungere il punto esatto del sentiero 29. Il Monte Ceva presenta tratti impervi che richiedono personale altamente qualificato.

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Parallelamente all'intervento a terra, è intervenuto l'elicottero di Padova Emergenza. A bordo dell'eliambulanza c'erano il tecnico di elisoccorso e l'intera équipe sanitaria. I soccorritori a terra hanno affiancato il personale medico per le manovre di rianimazione. I tentativi di salvare la vita di Francesco Nave sono stati intensi e disperati. La squadra medica ha lavorato per cercare di invertire le condizioni dello stato di incoscienza.

Esito tragico e coordinamento delle autorità

Purtroppo, nonostante tutti gli sforzi compiuti dai soccorritori, i tentativi di rianimazione non hanno avuto successo. Il medico presente sul luogo ha constatato il decesso di Francesco Nave. La morte è avvenuta nonostante la tempestività dell'intervento del Soccorso Alpino e dell'elisoccorso. Il corpo è stato recuperato tramite l'eliambulanza per il trasporto a valle. Le operazioni di trasferimento sono state gestite con la massima cura per il rispetto del defunto.

Una volta giunto a valle, il corpo è stato affidato al carro funebre per le successive procedure. Il pubblico ministero di turno è stato informato dell'accaduto e ha dato il nullaosta per la rimozione della salma. La salma è rimasta a disposizione dell'autorità giudiziaria per le indagini preliminari. I Carabinieri della stazione di Battaglia Terme hanno presidiato la zona. Il coordinamento generale è stato curato dalla Compagnia di Abano Terme.

Indagini sulla causa del malore improvviso

Al momento non sono state ancora chiarite le cause precise del malore improvviso. Le indagini devono ancora stabilire se si tratti di un evento cardiaco o di altra natura. L'ipotesi di una caduta è stata esclusa poiché il decesso è avvenuto per arresto cardiaco o simili eventi naturali. La collaborazione tra il Soccorso Alpino di Padova e le altre forze dell'ordine è stata essenziale. Il dramma ha segnato profondamente la comunità locale e la famiglia dell'uomo.