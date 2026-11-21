Gianni De Gennaro è morto nella sua residenza in Toscana. La Procura di Caltanissetta investigate accuse infamanti che hanno segnato gli ultimi giorni del funzionario.

Gianni De Gennaro, il funzionario di polizia di alta levatura e ex capo della Polizia, è scomparso nella mattinata di sabato 21 novembre 2026. L'evento tragico si è verificato nella sua residenza di campagna situata in Toscana, dopo che De Gennaro si è tolto la vita con un colpo di pistola. La morte ha scatenato un immediato e diffuso cordoglio nell'ambito istituzionale e sociale, aprendo al contempo un acceso dibattito sulle circostanze che hanno portato a questo drammatico epilogo.

Dettagli della scomparsa in Toscana

Le informazioni confermate indicano che l'addio di Gianni De Gennaro è avvenuto all'interno della sua abitazione privata in una zona rurale della Toscana. Il corpo dell'ex prefetto è stato trovato dopo che aveva usato un'arma da fuoco per porre fine alla propria esistenza. La notizia ha avuto una risonanza immediata, colpendo profondamente non solo i colleghi di lavoro ma anche l'opinione pubblica nazionale che seguiva con attenzione la sua situazione giuridica recente.

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L'inchiesta della Procura di Caltanissetta

Il contesto determinante per gli ultimi istanti di vita di Gianni De Gennaro era rappresentato dall'inchiesta aperta dalla Procura di Caltanissetta. L'ex capo della Polizia era al centro di un procedimento giudiziario che coinvolgeva accuse ritenute particolarmente pesanti dal suo team legale. Il professor Franco Coppi, avvocato penalista che assisteva De Gennaro, ha dichiarato di conoscere la gravità della situazione da tempo, definendo la scelta del suo assistito come una decisione coerente rispetto alle circostanze.

Il dolore degli avvocati della difesa

Il professor Franco Coppi, uno dei legali che difendeva Gianni De Gennaro, ha espresso il suo cordoglio attraverso una comunicazione all'agenzia Ansa. L'avvocato ha sottolineato di non essere sorpreso dalla decisione finale, dato il percorso professionale e umano dell'ex prefetto. Coppi ha rivelato di aver passato l'intera giornata di venerdì insieme a De Gennaro, discutendo della sua difesa e fissando un nuovo appuntamento per il giorno successivo, sabato 21 novembre, che purtroppo non si è realizzato.

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La testimonianza di Francesco Bertorotta

Al fianco del professor Franco Coppi operava l'avvocato Francesco Bertorotta, anch'egli partecipe della difesa di Gianni De Gennaro. Bertorotta ha descritto uno stato d'animo di sconforto totale, definendosi distrutto dalla notizia. L'avvocato ha ricordato una stretta amicizia durata quindici anni, precedente al rapporto strettamente professionale. Bertorotta ha attribuito la drammatica situazione alle accuse definite infamanti, che sarebbero state lanciate nell'arena pubblica, creando un clima insostenibile per De Gennaro.

Le implicazioni per l'istituzione Polizia

La scomparsa di Gianni De Gennaro rappresenta un colpo duro per l'immagine e la struttura del Corpo di Polizia. Essendo stato il vertice dell'organizzazione, la sua figura era simbolo di autorità e competenza. Le azioni legali in corso a Caltanissetta avevano messo sotto i riflettori non solo il singolo individuo ma l'intera istituzione da lui guidata. Il dibattito sulle accuse e sui metodi investigativi utilizzati dalla Procura siciliana continuerà a influenzare il discorso pubblico sulla responsabilità dei funzionari pubblici.

Prospettive future del procedimento

Nonostante la morte di Gianni De Gennaro, il procedimento giudiziario iniziato dalla Procura di Caltanissetta potrebbe subire variazioni procedurali, pur rimanendo centrale la discussione sulle responsabilità emerse. Le famiglie e gli avvocati continueranno a vigilare sulla correttezza delle indagini. L'opinione pubblica osserva con attenzione l'evolversi della vicenda, chiedendo chiarezza sui motivi che hanno spinto un uomo di così alta leva a prendere una decisione irreversibile.