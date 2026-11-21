È morto Gianni De Gennaro, ex capo della Polizia italiana, a 78 anni. Indagato per ostacolare inchiesta Borsellino, si è tolto la vita nella sua casa di campagna.

Gianni De Gennaro, ex Capo della Polizia italiana e figura di spicco nella lotta alla criminalità organizzata, è morto sabato 21 novembre all'età di 78 anni. Il governo ha confermato decesso avvenuto nella sua residenza di campagna, mentre i media nazionali, tra cui La Repubblica, Corriere della Sera e ANSA, hanno riferito che si sarebbe tolto la vita con un colpo d'arma da fuoco.

Dettagli sul decesso e inchiesta antimafia

De Gennaro è stato trovato privo di vita dopo che i familiari avevano dato l'allarme non riuscendo a contattarlo. La morte sopraggiunge meno di una settimana dopo che la Procura di Caltanissetta, in Sicilia, lo ha inserito in un'indagine per presunti tentativi di ostacolare le inchieste sull'attentato di Palermo del 1992. L'attentato causò la morte del magistrato antimafia Paolo Borsellino e di cinque agenti della sua scorta.

Also read Suicidio Gianni De Gennaro, ex capo Polizia indagato per depistaggio strage Via D'Amelio

Posizioni delle istituzioni e dichiarazioni ufficiali

Alfredo Mantovano, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, ha espresso profondo shock per la perdita di un pubblico funzionario di grande prestigio. Mantovano ha sottolineato in un comunicato ufficiale l'ammirazione per le qualità, il senso del dovere e l'impegno istituzionale di De Gennaro, definendo la sua scomparsa una tragedia per la Repubblica.

Advertisement

Carriera e rapporto con i magistrati

La figura di De Gennaro era strettamente legata alla storia delle indagini sulla Cosa Nostra. Negli anni Ottanta lavorò a stretto contatto con il giudice Giovanni Falcone in operazioni storiche. Svolse un ruolo chiave nella supervisione dell'estradizione dal Brasile del pentito Tommaso Buscetta. In seguito guidò la Direzione Investigativa Antimafia (DIA) e ricoprì l'incarico di Capo della Polizia per sette anni.

Controversie e ruolo in Finmeccanica

De Gennaro ha diretto anche il coordinamento dei servizi di intelligence italiani e presiedè lo stato controllato Finmeccanica, ora Leonardo, dal 2013 al 2020. La sua guida operativa durante il vertice G8 di Genova del 2001, segnato da violenti scontri tra polizia e protestatari, rimase un episodio controverso, sebbene De Gennaro fu assolto da ogni accusa personale.