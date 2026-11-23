Scoperta la morte dell'ex capo della polizia a Fonteblanda. Gli investigatori analizzano le carte trovate sul luogo, tra cui una lettera destinata al procuratore Salvatore De Luca.

La morte dell'ex capo della polizia Gianni De Gennaro, rinvenuto senza vita la mattina del 21 novembre nella dépendance del suo casale a Fonteblanda in provincia di Grosseto, è attualmente indirizzata verso l'ipotesi di suicidio. Tuttavia, nessun dettaglio verrà lasciato al caso nell'indagine condotta dalla Procura locale, che sta repertando sistematicamente ogni elemento materiale e documentale presente nella proprietà per ricostruire con precisione cronologica gli eventi che hanno preceduto il decesso del 78enne.

La scoperta del corpo e i dettagli della scena

Il corpo dell'ex generale è stato scovato dal custode della proprietà, il quale ha allertato immediatamente i Carabinieri e i soccorritori del 118 dopo essere stato avvisato dalla famiglia De Gennaro, preoccupata per la mancanza di contatti. Il custode non ha varcato la soglia della dépendance, limitandosi ad osservare la scena attraverso la finestra prima di dare l'allarme. La vicina di casa ha riferito di aver notato una luce accesa intorno alle 21 e 30 di venerdì 20 novembre, ma nessuno dei residenti nell'immediato perimetro ha udito spari o rumori sospetti, suggerendo che l'episodio sia avvenuto in isolamento acustico o in orari differenti.

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La versione degli inquirenti sul meccanismo del gesto

Gli investigatori stanno seguendo le indicazioni emerse dalle prime risultanze tecniche sul luogo del crimine. Si ipotizza che Gianni De Gennaro abbia sparato un colpo di prova all'esterno della villa per verificare il funzionamento della sua arma, una pistola Ruger 380 regolarmente dichiarata, lasciando il proiettile nel giardino. Subsequently, l'uomo si sarebbe sparato un colpo alla testa nella dépendance con l'intento preciso di non subire sofferenze durante il gesto finale. La sua scorta, che lo aveva accompagnato alla struttura, era stata informata che sarebbe tornata a prelevarlo solo dopo il weekend.

Carte decisive e il legame con l'inchiesta di Caltanissetta

Al centro dell'attenzione investigativa si collocano diversi reperti scritti trovati accanto al cadavere e durante le perquisizioni. Tra questi, due buste di carta contengono lettere decisive: una è indirizzata al procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca, mentre l'altra è destinata a chi vorrà pubblicarla. Questi documenti, il cui contenuto è attualmente noto solo ai magistrati, potrebbero contenere la ricostruzione degli eventi e la versione di Gianni De Gennaro sui fatti contestati nell'inchiesta per depistaggio sulla strage di via d'Amelio, dove era indagato.

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Le ultime volontà e il contesto legale precedente

Oltre alle lettere destinate alle autorità giudiziarie, sono stati trovati fogli scritti a mano che costituiscono le ultime volontà dell'ex capo della polizia, inclusi messaggi indirizzati al custode del casale e ai familiari. Il ritiro a Fonteblanda era stato motivato dalla necessità di leggere con maggiore tranquillità gli atti contestatigli e di preparare il ricorso presentato al tribunale del Riesame. Tale ricorso mirava a contestare lo stop posto dalla Gip alla richiesta della Procura per un arresto domiciliare o detentivo, in un contesto legale che ha segnato l'ultima fase della carriera e della vita di Gianni De Gennaro.

Misure cautelari e next steps dell'indagine

La Procura locale sta indagando anche per istigazione al suicidio, sebbene l'evidenza materiale punti fortemente verso una responsabilità esclusiva del 78enne. Il perimetro del casale è stato completamente blindato per preservare l'integrità delle prove. Gli investigatori hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza della villa e sequestrato tutti i dispositivi elettronici presenti sulla proprietà. L'analisi incrociata dei documenti lasciati dall'uomo con gli atti dell'inchiesta di Caltanissetta rappresenterà la fase cruciale per chiarire definitivamente le dinamiche del decesso e la veridicità delle sue ultime dichiarazioni.