È morto a 78 anni Gianni De Gennaro, ex capo della Polizia e dirigente di alto profilo. La sua vita è segnata da incarichi istituzionali e scandali.

È deceduto Saturday nella sua residenza in Toscana Gianni De Gennaro, una figura di spicco nelle forze dell'ordine italiane e nella vita politica del Paese. Il prefetto calabrese, nato a Reggio Calabria e padre di due figli, ha lasciato questo mondo a 78 anni, chiudendo una vita professionale caratterizzata da incarichi di massima responsabilità e da una forte determinazione che lo ha portato a muoversi con abilità in contesti istituzionali diversi.

Carriera nella Polizia di Stato italiana

La formazione accademica di De Gennaro alla Sapienza di Roma ha segnato l'inizio di un percorso professionale che lo ha visto passare dall'esercito alle istituzioni civili. Dopo un breve periodo al Ministero del Tesoro, nel 1973 è entrato a far parte della Polizia di Stato come funzionario, iniziando a costruire quella reputazione di efficienza che lo avrebbe caratterizzato negli anni successivi. La sua ascesa è stata velocissima e segnata da interventi concreti.

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Una delle prime grandi prove è avvenuta nel 1980, quando ha guidato le operazioni per liberare trenta ostaggi nell'ambasciata belga di Roma. Quel successo gli ha valso la prima promozione per meriti straordinari. Nel 1990, la seconda promozione è arrivata grazie al suo ruolo cruciale nella conclusione di operazioni internazionali contro la mafia, consolidando la sua immagine di esperto nella lotta alla criminalità organizzata.

Collaborazione con Falcone e il caso Diaz

De Gennaro ha lavorato a stretto contatto con il giudice Giovanni Falcone per undici anni, affrontando indagini complesse che hanno attraversato i confini nazionali. Tra i casi più celebri, vi è l'estradizione del collaboratore di giustizia Tommaso Buscetta dal Brasile nel 1984, un'operazione delicata che ha richiesto grande coordinamento internazionale. Questa collaborazione ha dimostrato la sua capacità di agire in contesti ad alta tensione.

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La nomina a Capo della Polizia il 26 maggio 2000, sotto il governo Amato, ha portato De Gennaro alla massima carica dell'istituzione. Tuttavia, la gestione del G8 di Genova nel 2001 ha segnato un punto di svolta critico. La sua figura è stata al centro delle indagini per l'irruzione nella scuola Diaz, dove è stato indagato e condannato in primo grado per istigazione alla falsa testimonianza dell'ex questore Francesco Colucci.

Dirigente statale e settore privato

Nonostante le vicende giudiziarie, De Gennaro ha mantenuto un ruolo di primo piano nella pubblica amministrazione per altri vent'anni. Ha ricoperto la direzione del Dis dal 2008 al 2012 e l'incarico di Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica fino al 2013. La Corte di Cassazione, tuttavia, ha assolvito De Gennaro per il caso Diaz, statuendo che il fatto non sussiste.

Dopo il ritiro dalle forze di polizia nel 2007, la sua attività si è spostata verso il mondo degli enti pubblici e delle grandi imprese. È stato presidente di Leonardo, uno dei principali gruppi industriali della difesa, dal 2013 al 2020, e della Banca Popolare di Bari fino al 2022. Nel 2022, Webuild lo ha nominato presidente di Eurolink, l'impresa responsabile della progettazione e costruzione del ponte sullo Stretto di Messina.

Ultimi giorni e inchiesta Caltanissetta

Negli ultimi tempi della sua vita pubblica, De Gennaro ha affrontato nuove sfide legali. È stato iscritto nel registro degli indagati per depistaggio nell'ambito dell'inchiesta della procura di Caltanissetta sulla strage di via D'Amelio. Questo nuovo intoppo ha rappresentato l'ultima nota dolente di una carriera comunque lunghissima e segnata da riconoscimenti, tra cui la Medal of Meritorious Achievement conferitagli dall'Fbi nel 2006.

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La sua morte nella casa di campagna toscana, avvenuta Saturday, chiude il ciclo di vita di un uomo che ha avuto anche stretti legami con gli Stati Uniti, come conferma il suo ruolo alla presidenza del Centro studi americani. De Gennaro lascia il ricordo di un professionista che ha navigato indenne per quasi mezzo secolo attraverso governi di orientamenti politici diversi, mantenendo sempre un profilo di alta istituzionalità.