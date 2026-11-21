Ex capo della Polizia Gianni De Gennaro trovato morto a Maremma. Indagato per depistaggi stragi mafia. Tragedia e shock politico in Italia.

Gianni De Gennaro, l'ex capo della Polizia di 78 anni, è stato trovato privo di vita nella sua residenza estiva situata a Montiano, in Maremma. La scoperta del decesso è avvenuta nelle prime ore di questa mattina, intorno alle 9, quando il personale inserviente della proprietà ha notato la mancanza di risposte e ha allertato le forze dell'ordine.

Le prime telefonate al numero unico di emergenza 118 sono giunte esattamente alle 9:38. Il corpo dell'ex alto ufficiale è stato rinvenuto con segni compatibili con un ferimento da arma da fuoco. Sul luogo sono intervenuti immediatamente i Carabinieri del Reparto Investigazioni e Sequestri (Ris) per le necessarie indagini preliminari e il pubblico ministero della Procura della Repubblica di Grosseto ha preso in carico la gestione della scena.

Also read Gianni De Gennaro, l'avvocato Coppi: 'L'ho visto venerdì, non sono stupito della morte'

Il nodo con le inchieste di Caltanissetta

La morte di Gianni De Gennaro interrompe brutalmente il corso della giustizia nell'inchiesta condotta dalla Procura di Caltanissetta sotto la guida del procuratore Salvatore De Luca. L'ex funzionario era indagato per depistaggi dichiarativi e materiali in relazione alla strage di via D'Amelio e alla scomparsa dell'agenda rossa di Paolo Borsellino. I magistrati nisseni avevano richiesto misure cautelari personali, precisamente gli arresti domiciliari, nei giorni precedenti al tragico evento.

Le accuse rivolte all'ex capo della Polizia vertevano su presunte azioni volte a impedire che un collaboratore di giustizia, Totuccio Contorno, potesse rendere dichiarazioni alla procura. La Procura sosteneva che De Gennaro avesse mostrato un'"apparentemente ingiustificata preoccupazione" per l'andamento delle indagini e del processo, agendo attivamente per ostacolare il flusso di informazioni cruciali sui meccanismi di copertura istituzionali.

Advertisement

Carriera e legami con la politica e la finanza

Gianni De Gennaro, nato a Reggio Calabria il 14 agosto 1948, è entrato in Polizia nel 1973, costruendo una reputazione di figura chiave nella lotta alla mafia e stretto collaboratore di Giovanni Falcone. Ha guidato la Direzione investigativa antimafia (Dia) e ricoperto l'incarico di Capo della Polizia dal 2000 al 2007, dirigendo successivamente il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis).

La sua vita professionale è stata caratterizzata da importanti ruoli nel settore strategico nazionale. È stato presidente del gruppo Leonardo e, dal 2013, presiedeva Eurolink, la società incaricata di progettare e realizzare il ponte sullo Stretto di Messina. Queste posizioni lo avevano reso una figura centrale nel dialogo tra sicurezza interna e grandi infrastrutture pubbliche.

Reazioni istituzionali e shock politico

Il dolore ha travolto immediatamente l'élite istituzionale italiana. Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso il suo profondo shock e ha offerto cordoglio al fratello Andrea De Gennaro, attualmente Comandante generale della Guardia di Finanza. La Presidente della Camera ha sottolineato la gravità della perdita per lo Stato e per l'antimafia.

Anche il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha condiviso la tristezza con un aneddoto personale che illustrava la stima reciproca tra i due, ricordando un episodio legato a una penna d'oro prestata tempo addietro. Il clima di sgomento è diffuso tra i colleghi e gli ex collaboratori, con chi si rammarica che la vittima non abbia potuto affrontare il tribunale del riesame, fissato per il prossimo 1 dicembre, che avrebbe dovuto pronunciarsi sulla misura cautelare.

Advertisement

Prospettive giudiziarie e prossimi step

L'avviso di garanzia che coinvolgeva Gianni De Gennaro era arrivato in seguito a perquisizioni domiciliari effettuate dai Carabinieri. L'indagine ruotava attorno a tre pilastri fondamentali: le testimonianze di un testimone chiave ai procuratori di Caltanissetta, l'analisi dell'archivio segreto custodito dall'ex funzionario e le ricerche relative alla scomparsa dell'agenda rossa di Borsellino.

Con la morte dell'indagato, le prospettive per la definitiva attribuzione delle responsabilità istituzionali nelle stragi mafiose degli anni Novanta subiscono una battuta d'arresto significativa. Gli avvocati Francesco Bertorotta e Franco Coppi, che difendevano l'ex capo della Polizia, si sono detti affranti e senza parole di fronte a questa svolta inaspettata, lasciando aperte le questioni sulle dinamiche interne agli apparati di sicurezza dello Stato.