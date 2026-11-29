È scomparso a 66 anni Gigi Camedda, tastierista storico dei Tazenda. La band ha portato la musica sarda a Sanremo nel 1991, lasciando un'eredità culturale insostituibile.

Gigi Camedda, figura cardine della scena musicale sarda e storico tastierista del gruppo Tazenda, è deceduto nella notte tra il 28 e il 29 novembre 2026. Il musicista aveva 66 anni e il decesso è avvenuto poco dopo la mezzanotte, mentre era ricoverato presso l'ospedale di Sassari, struttura in cui affrontava da tempo una grave malattia. La sua scomparsa segna la fine di un'era per la Sardegna, che perde uno degli artefici principali di una delle pagine più significative e riconosciute a livello nazionale della sua storia culturale contemporanea.

Le origini e la formazione dei Tazenda

La formazione dei Tazenda affonda le sue radici in un sodalizio artistico e umano nato ben prima del successo commerciale. Prima di dare vita al progetto che li avrebbe resi famosi, Gigi Camedda si era dedicato con grande passione al pianoforte, alle tastiere e alla programmazione dei sintetizzatori, sviluppando una tecnica musicale raffinata. La sua strada incrociò quella di Andrea Parodi e Gino Marielli all'interno del Coro degli Angeli, un'esperienza corale che funse da laboratorio per le future collaborazioni. Nel 1988, questo legame consolidatosi nel tempo assunse la sua forma definitiva con la nascita ufficiale della band, destinata a diventare una delle formazioni più rappresentative della musica isolana.

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Il trionfo a Sanremo del 1991

La svolta decisiva a livello nazionale per Gigi Camedda e i Tazenda arrivò nel 1991, anno in cui salirono sul prestigioso palco del festival di Sanremo. Insieme al cantautore Pierangelo Bertoli, la band interpretò il brano Spunta la luna dal monte, una canzone che ebbe il merito storico di conquistare il grande pubblico italiano. L'opera non si limitò al successo commerciale, ma riuscì a portare con sé la lingua sarda e le sue sonorità peculiari in un contesto di ascolto di massa globale, in un'epoca storica in cui simili operazioni artistiche erano tutt'altro che scontate o comuni.

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Il ruolo di Camedda dopo l'abbandono di Parodi

Successivamente all'abbandono del gruppo da parte di Andrea Parodi, Gigi Camedda rimase insieme a Gino Marielli, confermandosi uno dei pilastri strutturali della formazione. Il suo contributo fu fondamentale per preservare l'identità musicale unica del gruppo e per garantirne la continuità artistica nel tempo, nonostante i mutamenti del contesto culturale. Si trattò di un ruolo silenzioso ma essenziale, quello di chi tiene in vita un progetto creativo anche quando i volti si avvicendano e le circostanze cambiano. Con la sua morte, si chiude definitivamente un capitolo importante di quella stagione dorata in cui la musica sarda riuscì a varcare i confini dell'isola senza rinunciare alla propria anima autentica.