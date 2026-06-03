Morte di Henry Nowak: il video shock delle telecamere della polizia

Il video delle telecamere indossate dagli agenti di polizia mostra Nowak ammanettato e in agonia mentre dice 'Non riesco a respirare', parole simili a quelle pronunciate da George Floyd nel 2020 a Minneapolis. La vicenda ha scatenato proteste e polemiche sulla giustizia e il razzismo. La famiglia di Nowak chiede azioni concrete. Il caso è approdato in Parlamento e ha sollevato discussioni sulla giustizia e il razzismo. Il padre di Nowak ha detto di essere straziato per la sua uccisione senza motivo e per averlo visto 'lasciato morire senza dignità'. La polemica politica e di piazza ispirata da destra ha fatto leva sul grido di dolore e collera della famiglia Nowak. Matteo Salvini ha commentato su X la vicenda, definendola 'una storia agghiacciante, nascosta da giornali e tivù politicamente corretti (o idioti?) che dovrebbe indignare chiunque'.

Il 18enne Henry Nowak è morto dopo essere stato accoltellato a Southampton il 3 dicembre 2025. Il video delle telecamere indossate dagli agenti di polizia mostra Nowak ammanettato e in agonia mentre dice 'Non riesco a respirare', parole simili a quelle pronunciate da George Floyd nel 2020 a Minneapolis.

Nowak era stato accusato di razzismo da Vickrum Digwa, 23 anni, che in realtà lo aveva attaccato. Digwa è stato condannato all'ergastolo, ma la famiglia di Nowak chiede azioni concrete. La vicenda ha scatenato proteste e polemiche sulla giustizia e il razzismo. La polizia ha rilasciato le immagini e l'audio shock registrati dalla videocamera di un agente, che mostrano le manette di plastica strette ai polsi di Nowak e svelano le sue ultime parole.

Il caso è approdato in Parlamento e ha sollevato discussioni sulla giustizia e il razzismo. Il padre di Nowak ha detto di essere straziato per la sua uccisione senza motivo e per averlo visto 'lasciato morire senza dignità'. La polemica politica e di piazza ispirata da destra ha fatto leva sul grido di dolore e collera della famiglia Nowak. Matteo Salvini ha commentato su X la vicenda, definendola 'una storia agghiacciante, nascosta da giornali e tivù politicamente corretti (o idioti? ) che dovrebbe indignare chiunque'





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