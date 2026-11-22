È morto a 83 anni Ian 'Molly' Meldrum, celebre conduttore di Countdown e produttore musicale australiano, fondamentale per il successo di AC/DC e Kylie Minogue.

Il conduttore televisivo e produttore musicale australiano Ian "Molly" Meldrum è deceduto a Sydney il 23 novembre, all'età di 83 anni, dopo una malattia. La famiglia ha annunciato la notizia attraverso un comunicato ufficiale, confermando la scomparsa della figura chiave dell'industria dello spettacolo nel Paese. Meldrum è diventato un'icona nazionale grazie al suo lavoro pionieristico nel lanciare la carriera di artisti rock australiani e cantanti pop, tra cui i leggendari AC/DC e Kylie Minogue, contribuendo in modo significativo alla loro ascesa internazionale.

Carriera televisiva e impatto culturale su Countdown

Ian Molly Meldrum ha trascorso 13 anni conducendo il programma musicale Countdown sulla emittente pubblica ABC a partire dal 1974, una permanenza che lo ha reso un pilastro della cultura televisiva australiana. La sua missione era quella di sostenere sia gli artisti locali che quelli internazionali, dando visibilità a nomi come gli INXS e gli ABBA attraverso interviste e performance live. Meldrum utilizzava un approccio energico e accessibile, introducendo spesso il consiglio ai telespettatori di "farsi un favore" acquistando i dischi proposti, una strategia che aiutava direttamente ad aumentare le vendite discografiche di molti musicisti emergenti e affermati.

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Riconoscimenti ufficiali e dichiarazioni dei leader

La morte di Meldrum ha scatenato un'ondata di omaggi da parte delle istituzioni e delle figure pubbliche del settore musicale. Il primo ministro australiano Anthony Albanese ha espresso il suo cordoglio su X, definendo il conduttore una persona che amava la musica con un entusiasmo incontenibile e uno stile di intervista inimitabile. Anche Elton John ha reso omaggio a Meldrum, definendolo un "tesoro nazionale" per il suo contributo senza precedenti alla promozione della musica australiana e per la sua capacità di connettere il pubblico con gli artisti in modo autentico e caloroso.

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Interviste memorabili e la relazione con la Corona britannica

Uno dei momenti più ricordati della carriera di Ian Molly Meldrum è stata la sua intervista del 1977 con l'allora Principe Carlo durante la trasmissione di Countdown. Meldrum, allora agli inizi della sua fama televisiva, si impappinò visibilmente durante le domande, creando un momento di imbarazzo storico per la trasmissione. L'incidente divenne un aneddoto celebre nel mondo dello spettacolo, come ricordato dallo stesso Re Carlo durante un tributo nel 2014, quando Meldrum fu inserito nella ARIA Hall of Fame dell'industria musicale australiana, citando la famosa massima sul non lavorare mai con animali o bambini.

Vita privata e altri progetti professionali

Oltre alla sua fama televisiva, Ian Molly Meldrum ha avuto una carriera diversificata come giornalista musicale a Londra e come addetto stampa per la Apple Records dei Beatles. Ha anche prodotto una serie di dischi sia prima che dopo la sua lunga esperienza alla guida di Countdown, dimostrando la sua versatilità nel settore musicale. La sua vita personale è stata segnata da episodi pubblici, come una grave caduta da una scala nella sua abitazione nel 2011, che vide la partecipazione di beniamini del pubblico come Boy George e Kylie Minogue per sostenerlo durante la riabilitazione. Meldrum è sopravvissuto dalla sua compagna e dal suo figlio adottivo, come riportato dalla famiglia nel comunicato ufficiale.