Morte di Jesús de Miguel: il bomber del Tenerife deceduto a 30 anni

Jesús de Miguel Alameda, attaccante del Tenerife, muore a 30 anni per arresto cardiaco dopo uno scontro in campo. La famiglia presente allo stadio.

Jesús de Miguel Alameda, noto semplicemente come Demi, è deceduto all'età di 30 anni presso l'Ospedale Universitario Nuestra Señora de Candelaria a Santa Cruz de Tenerife. L'attaccante spagnolo ha perso la vita a seguito di un arresto cardiorespiratorio sopraggiunto immediatamente dopo uno scontro fisico avvenuto durante una partita di calcio.

La tragedia dello scontro in campo

Il dramma si è consumato sotto gli occhi della sua famiglia, che era presente sulle tribune dello stadio. Accanto alla moglie María, c'era la figlia Carla, nata nel giugno del 2025 e di appena un anno e quattro mesi al momento dell'accaduto. Questo evento ha segnato tragicamente la carriera di un giocatore apprezzato per il suo impegno tecnico e la sua dedizione al gioco.

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Una carriera costellata da promozioni

Nato a Madrid nel 1996, Demi ha iniziato la sua formazione nei settori giovanili di Lugo Fuenlabrada e Leganés. La sua fama di bomber è cresciuta nella stagione 2017-2018 con l'Internacional di Villaviciosa de Odón, dove ha segnato 9 reti guidando il club alla prima promozione in Segunda B. Due anni dopo, ha replicato il successo con il Navalcarnero, realizzando 12 gol stagionali essenziali per il salto di categoria della squadra.

L'impatto decisivo al Castellón

Dopo una parentesi positiva con l'Unionistas de Salamanca, De Miguel ha effettuato un salto di qualità nel gennaio 2023 trasferendosi al Castellón. In tre stagioni indimenticabili, ha realizzato 25 reti complessive, contribuendo alla conquista della Segunda División A. Questa prestazione ha attirato l'attenzione dei grandi club europei e spagnoli, confermando il suo status di attaccante di alto livello.

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Il record al debutto col Tenerife

Nel luglio del 2025, il Tenerife ha blindato le sue prestazioni firmando un contratto triennale. Il suo impatto immediato è stato devastante: ha segnato 11 gol nel primo anno, inclusi ben 6 nelle prime 5 partite ufficiali. Questo risultato rappresenta un record assoluto al debutto nella storia ultracentenaria del club chicharrero e segna la quarta promozione personale della sua carriera.

Il lutto per il mondo del pallone

Questa perdita improvvisa ha scosso profondamente la comunità calcistica, ricordando la figura di un giocatore capace di farsi amare da qualunque tifoseria attraverso gol e sacrificio. La morte di Jesús de Miguel Alameda chiude bruscamente una carriera in rapida ascesa, lasciando un vuoto significativo nello sport spagnolo e tra i tifosi che hanno seguito ogni suo passo verso il successo.