Morte di Jesus De Miguel, l'attaccante del Tenerife deceduto a 30 anni

Il calciatore spagnolo Jesus De Miguel è morto a 30 anni dopo un incidente in campo. La Spagna annulla le partite nazionali in suo ricordo.

L'attaccante spagnolo Jesus De Miguel è deceduto martedì all'età di 30 anni, a seguito di un arresto cardiaco verificatosi durante una partita di Segunda Division. Il club spagnolo CD Tenerife ha confermato la tragica notizia, che ha scosso l'intero panorama del calcio nazionale nelle scorse ore.

Il collisione mortale durante la gara

La partita disputata tra il Tenerife e l'Andorra è stata abbandonata al settimo minuto dei tempi di recupero dopo il crollo in campo di De Miguel. L'attaccante è caduto a terra subito dopo un violento scontro con il portiere ospite Jesus Owono, il quale si era spinto fuori dall'area per respingere un lancio lungo.

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Owono ha colpito involontariamente il petto dell'avversario con il ginocchio mentre cercava di difendere la porta. De Miguel è rimasto immobile sul prato erboso, costringendo i giocatori di entrambe le squadre a chiedere con insistenza l'intervento immediato del personale medico presente in campo per le prime cure.

L'intervento sanitario e l'espulsione

Il personale sanitario ha prestato soccorso a De Miguel sul campo per oltre cinque minuti prima di trasportarlo in ospedale con un'ambulanza, senza tuttavia riuscire a salvarlo. L'arbitro ha inoltre espulso direttamente con un cartellino rosso il portiere Jesus Owono, coinvolto direttamente nell'incidente che ha portato al decesso del collega.

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La federazione spagnola ha espresso il proprio cordoglio attraverso un comunicato ufficiale, definendo la scomparsa di Jesus De Miguel Alameda come un evento di estrema tristezza. Il CD Tenerife ha affermato che non esistono parole in grado di alleviare il dolore provato da tutti i tifosi e dai compagni di squadra in questo frangente.

La reazione delle istituzioni calcistiche

La Federazione Reale Spagnola di Calcio (RFEF) ha annunciato l'annullamento di tutte le partite di Coppa del Rey e Coppa della Regina in programma martedì 3 novembre, estendendo il lutto a tutto il campionato nazionale. L'organo governativo ha inoltre deciso di cancellare la presentazione ufficiale della Nazionale Under 21 spagnola contro il Giappone come gesto di rispetto verso la famiglia.

Anche il Real Madrid e il Barcellona hanno inviato i propri condoglianze attraverso comunicati stampa, esprimendo affetto alla famiglia di De Miguel, ai suoi compagni di squadra e a tutto il mondo del Tenerife, riconoscendo il valore umano e sportivo del giovane giocatore.

La carriera e il bilancio statistico

Jesus De Miguel era nato a Madrid nel 1996 e aveva appena firmato per il Tenerife provenendo dal Castellon in vista della stagione calcistica 2025-26. Durante la scorsa stagione, il giovane attaccante ha dimostrato ottime capacità realizzative, mettendo a segno complessivamente undici gol, contribuendo in modo significativo alla crescita della squadra di Segunda Division.