È morta a 64 anni Laura De Renzis, ex commissaria tecnica della nazionale di nuoto sincronizzato e storica allenatrice. Il CONI e la Federnuoto ne celebrano il legado.

Il mondo del nuoto italiano piange la scomparsa di Laura De Renzis, una figura centrale e insostituibile per lo sport azzurro. L'ex allenatrice e ex commissaria tecnica della nazionale di nuoto sincronizzato si è spenta all'età di 64 anni, lasciando un vuoto profondo in un ambiente che ha guidato con passione e rigore per decenni. La sua vita, segnata da una lunga malattia, termina lasciando il marito Cesare Butini, direttore tecnico della nazionale di nuoto, e la figlia Alice.

Il percorso tecnico e le medaglie iridate

Laura De Renzis ha guidato la nazionale italiana a risultati storici, inclusa la prima medaglia mondiale ottenuta a Roma nel 2009. Durante il suo mandato durato fino al 2011, ha partecipato a tre edizioni dei Giochi Olimpici, cinque Campionati Mondiali e sette Europei. A Roma 2009 ha ottenuto il bronzo storico con Beatrice Adelizzi nel solo libero, un traguardo fondamentale per la crescita internazionale della disciplina.

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Le competenze e i successi internazionali

La sua gestione tecnica ha fruttato numerosi podi internazionali, tra cui due argenti e tre bronzi a squadre, un argento nel solo, oltre a medaglie nel duo e nel libero combinato. Ha vinto anche la classifica per nazioni nell'edizione di Andorra del 2009, dimostrando una superiorità tattica e atletica riconosciuta a livello globale dal movimento sportivo.

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La formazione delle atlete e del club romano

Oltre al lavoro in nazionale, ha diretto la sezione di nuoto sincronizzato del Villa Flaminia SC dal 1993 al 2000 e la Roma Nuoto dal 1990. Ha conquistato il primo titolo assoluto nel 1995, seguito da altri venti titoli tra solo, duo e squadra. Ha formato atlete come Mara Brunetti, Letizia Nuzzo, Brunella Carrafelli, Lorena Zaffalon, Beatrice Spaziani, Costanza Fiorentini, Monica Cirulli, Elisa Plaisant, Margherita e Federica Andolfi, e Chiara Azzali.

La vita personale e gli esordi sportivi

Cordoglio istituzionale del CONI e della Federnuoto

>Il presidente del CONI Luciano Buonfiglio e il presidente della Federnuoto Paolo Barelli hanno espresso cordoglio ufficiale. Buonfiglio ha ricordato una protagonista indimenticabile che ha promosso l'eccellenza dello sport italiano. Paolo Barelli ha definito Laura De Renzis una colonna del movimento, una professionista esemplare che ha dedicato l'intera esistenza allo sport con passione e signorilità, lasciando un'eredità da valorizzare per le nuove generazioni.