È scomparsa Raffaella "Lella" Curiel, stilista che ha segnato l'alta moda italiana per mezzo secolo. Dalla famiglia a Gardone Riviera al Quadrilatero di Milano, la sua eredità di eleganza e cultura.

Raffaella Curiel, nota nel mondo della moda come Lella Curiel, è deceduta lasciando un vuoto significativo nel panorama dell' alta sartoria italiana. La sua scomparsa conclude il capitolo di una donna che ha attraversato oltre mezzo secolo di storia del costume, vestendo generazioni di donne e personalità della politica internazionale con una eleganza indimenticabile.

Nata a Gardone Riviera nel 1943, vicino alla libreria di Umberto Saba, la sua vita è stata profondamente legata all'arte e alla cultura fin dall'infanzia. La madre Gigliola aveva trasferito l'attività a Milano nel 1945, costruendo una clientela affezionata tra le signore della borghesia cittadina. Questo contesto familiare ha formato l'approccio di Raffaella, per cui l'eleganza non si esauriva nella scelta di un abito, ma dipendeva dalla cultura e dalla personalità di chi lo indossava.

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La svolta creativa e il marchio Curiel

La giovane Raffaella entrò nell'azienda di famiglia non per una folgorazione artistica immediata, ma attraverso una trattativa economica con la madre. Insoddisfatta della sua paga iniziale, raccontò di aver ricevuto un'offerta di lavoro dalla Rinascente. Gigliola le propose allora una sfida specifica: realizzare una collezione utilizzando soltanto gli avanzi di tessuto conservati in magazzino. Da questa necessità nacque il primo grande successo, consolidando il nome Curiel come un punto di riferimento indiscusso dell'alta sartoria.

Il marchio divenne famoso per una predilezione verso tagli impeccabili e lavorazioni ricercate. Le collezioni di Raffaella nascevano spesso dall'osservazione di un dipinto oppure ascoltando un'opera, trasformando le suggestioni pittoriche in tessuti concreti. Questo approccio ha permesso di creare un guardaroba pensato per donne sicure del proprio stile, rispecchiando la figura stessa della designer.

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Influenze culturali e Montale

Le opere di artisti come Boccioni e Depero entravano nell'immaginario delle sue collezioni, trasformando la passerella in uno spazio di incontro tra moda e alta cultura. Fin da giovanissima, Raffaella frequentava insieme alla madre il ristorante Bagutta, il ritrovo abituale della Milano intellettuale. Ai tavoli incontrava importanti protagonisti della cultura del Novecento, tra cui Eugenio Montale.

Montale, come avrebbe ricordato lei stessa in un'intervista del 2023, arrivava persino a dipingere durante il pranzo. Le opere degli artisti diventavano ricami e ispirazioni dirette per le creazioni Curiel. Questa sintesi tra arte visiva e sartoriale ha definito l'identità unica del brand, distinguendolo dalla produzione industriale e mantenendo un legame stretto con le radici artistiche italiane.

Evoluzione del prêt-à-porter e famiglia

Negli anni Novanta, la storia di famiglia si arricchì di un nuovo capitolo che portò una sensibilità più vicina al prêt-à-porter contemporaneo. Cinque anni dopo, Raffaella presentò una linea propria, mentre Gigliola continuava a dedicarsi all'alta moda classica. Le due lavorarono fianco a fianco anche alle collezioni Curiel Couture, assicurando la continuità di una tradizione sartoriale che era ormai arrivata alla quarta generazione.

Un'intuizione chiave fu la creazione di un abito dalle linee pulite, spesso declinato in un tailleur componibile. Questo capo era pensato per adattarsi ai diversi impegni della giornata: bastava cambiare gli accessori per passare dall'ufficio a una serata elegante. Raffaella fece conoscere questa soluzione innovativa anche all'estero, trasformandola in uno dei segni distintivi dello stile Curiel.

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Red Stone e eredità personale

Nemmeno la cessione del marchio al gruppo cinese Red Stone, avvenuta nel 2016, interruppe il suo rapporto con la moda. La designer continuò a creare nel cuore del Quadrilatero, aprendo un nuovo atelier. Fu un modo ironico di ricominciare, senza poter più utilizzare il proprio cognome come marchio. Questa scelta dimostrò che una firma, talvolta, può essere riconoscibile anche quando non compare sull'etichetta.

Il 7 dicembre era uno degli appuntamenti più importanti del calendario della maison, oltre che una consuetudine personale della stilista, che aveva cominciato a frequentare il teatro da ragazza insieme alla madre. La sua scomparsa lascia una storia di famiglia lunga tre generazioni e un archivio di creazioni che raccontano l'evoluzione del gusto italiano.

La filosofia di Lella Curiel

Raffaella Curiel lascia il ricordo di una Milano in cui commissionare un abito significava instaurare un rapporto diretto con chi lo disegnava. Il suo approccio critico verso lo stato attuale della moda era chiaro: "Oggi c'è una grande confusione, e io personalmente non ho la formula magica per risolvere il problema. Bisognerebbe mettere un po' in ordine. Soprattutto diventare umili. C'è un impazzimento generale".

Secondo la stilista, la risposta a questa crisi sarebbe dovuta risiedere in un ritorno alla sostanza. La sua ricetta prevedeva meno marketing e più prodotto, mantenendo le promesse fatte al cliente. Il tutto doveva essere offerto al prezzo giusto, recuperando quella dignità artigianale che aveva caratterizzato la sua interiore carriera e la tradizione della sua famiglia.