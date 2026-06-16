Morte di Lucia Ferrara, la famiglia cerca la verità dopo l'intervento cardiaco al Ruggi di Salerno

I genitori della 17enne deceduta dopo due operazioni al cuore denunciano la mancanza di chiarezza dell'ospedale di Salerno. La Procura ha sequestrato le cartelle cliniche e disposto l'autopsia.

La famiglia di Lucia Ferrara , la ragazza di 17 anni deceduta dopo due interventi al cuore presso l'ospedale Ruggi di Salerno, cerca risposte sulla vicenda che ha portato alla morte della giovane.

I genitori, Carmine e sua moglie, raccontano come tutto sia iniziato il 29 agosto con un mal di testa che ha portato Lucia, originaria di Cava de' Tirreni, al ricovero. Nonostante la giovane non avesse particolari problemi di salute se non un "soffietto al cuore" tenuto sotto controllo, i medici hanno deciso per un intervento che avevano descritto ai genitori come una "sciocchezza", assicurando che il reparto era all'avanguardia.

Operata la mattina, circa quattro ore dopo Lucia è uscita dalla sala operatoria ma ai genitori non è stato permesso di vederla. Poche ore dopo, alle 16.50, la diciassettenne è stata sottoposta a un secondo intervento senza che i medici fornissero spiegazioni chiare. I genitori hanno potuto rivedere la figlia solo il giorno dopo, venerdì, trovandola apparentemente sedata.

Le informazioni fornite dall'ospedale sono risultate contrastanti: prima si parlava di tubicini cardiaci troppo stretti, poi di un miglioramento, e infine di un peggioramento. I medici hanno anche menzionato la possibilità di un trapianto, definendolo facile data la giovane età. Dopo due giorni, la famiglia è stata informata che Lucia non ce l'aveva fatta, attribuendo la causa alla mancanza di un'attrezzatura specifica.

Il padre, Carmine Ferrara, dichiara di non volere trovare colpevoli ma solo la verità, e per questo ha presentato denuncia alla polizia. L'equipe di cardiochirurgia dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona ha espresso solidarietà alla famiglia, affermando di aver fatto tutto il possibile. Ora la magistratura ha avviato le indagini: nelle prossime ore si procederà all'autopsia, mentre le cartelle cliniche sono già state sequestrate





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