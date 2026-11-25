È scomparso a 100 anni Luigi Corradi, celebre ingegnere ternano autore della copertura del San Paolo e del Ponte di Rusumo in Africa.

Si è spento a cento anni Luigi Corradi, ingegnere strutturista le cui opere hanno segnato profondamente il paesaggio urbano italiano e africano. La sua scomparsa chiude un capitolo storico importante, ricordando non solo i grandi cantieri realizzati ma il ruolo cruciale avuto nella rinascita industriale e culturale di Terni.

La carriera ternana e la innovazione degli stadi

Corradi ha iniziato la sua attività professionale alla Società Terni, maturando competenze tecniche che avrebbero definito il suo successo successivo. Nel 1963 ha fondato uno studio professionale in via del Teatro Romano a Terni, divenuto nel tempo un centro di formazione per generazioni di tecnici e un luogo di scambio di idee innovative nel settore delle costruzioni.

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Oltre all'ingegneria, Luigi Corradi si è dedicato alla vita pubblica entrando nella giunta municipale di Ezio Ottaviani nel 1965. In quel periodo, ha gestito lo sviluppo economico, le aziende municipalizzate e la cultura, contribuendo attivamente alla trasformazione di Terni da semplice città industriale a moderna città di servizi e cittadini.

La sua fama nazionale è cresciuta significativamente grazie all'introduzione in Italia della tecnologia degli stadi interamente o prevalentemente in acciaio. Fino agli anni Settanta, questo metodo costruttivo era raro nel calcio italiano, dominato dal cemento armato, ma Corradi ne evidenziò i vantaggi in termini di rapidità, economicità e leggerezza strutturale.

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Tra le sue opere principali in Italia figura la copertura dello stadio San Paolo di Napoli, realizzata in vista dei Mondiali di Italia 90. Prima di quella realizzazione, Corradi aveva già applicato con successo questa tecnica allo stadio Comunale di Pian di Massiano a Perugia nel 1975, privo di pista di atletica, e agli impianti di Rieti e San Benedetto del Tronto.

Il ponte salvavita in Africa durante il genocidio

Un'opera distinta e di enorme impatto umano rimane il Ponte di Rusumo, situato sul fiume Kagera al confine tra Ruanda e Tanzania. Progettato tra il 1971 e il 1972, questo arco ribassato in acciaio e calcestruzzo, lungo circa 90,6 metri, fu assemblato utilizzando acciaio fornito dall'Italia.

L'ingegnere stesso ha definito il Ponte di Rusumo come la sua opera più grande e significativa. L'infrastruttura è diventata monumento nazionale in Ruanda e, nel 1994, durante il genocidio, si trasformò in una via di fuga vitale per decine di migliaia di persone.

Le cronache storiche attribuiscono al ponte il ruolo fondamentale nella salvezza di circa 200mila persone tutsi che cercavano scampo durante i violenti conflitti etnici dell'epoca. Questa esperienza africana ha profondamente segnato la vita di Corradi, unendo la tecnica ingegneristica a una profonda dimensione umanitaria.

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Una vita dedicata alla memoria e alla rinascita

Nel 2017, Luigi Corradi ha pubblicato il volume Ritorno in Uganda, documento che racconta quella complessa esperienza africana e chiude simbolicamente il cerchio di una carriera che ha attraversato guerre, cambiamenti industriali e grandi sfide globali.

Corradi è ricordato non solo per le sue realizzazioni in cemento e acciaio, ma anche per la sua capacità di immaginare un futuro diverso per la sua città natale. Ha testimoniato la trasformazione di Terni, dalla città bombardata e ricostruita a quella post-industriale, rimanendo sempre un attento studioso della memoria del territorio e della Via Flaminia.

Con il suo passaggio si perdono le testimonianze dirette di un secolo di storia contemporanea. Luigi Corradi fu presente quando l'acciaio di Terni diventava prodotto mondiale, quando la città sceglieva la modernizzazione e quando un ponte in Africa diveniva strumento di salvezza collettiva.