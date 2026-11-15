Morte di Manuel Bertuol: dalla caduta all'auto alla nuova accusa di omicidio colposo

Manuel Bertuol, 23 anni, è deceduto dopo essere caduto da un'auto in corsa a Treviso. Il conducente risponderà di omicidio colposo dopo che i primi esami tossicologici sono negativi.

Manuel Bertuol, un giovane di ventitré anni residente a Jesolo, è deceduto presso l'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Il tragico evento si è verificato il 11 ottobre scorso, quando il ragazzo era finito sotto le ruote di un'automobile in movimento durante un raduno nel Trevigiano. Il decesso è avvenuto dopo oltre un mese di ricovero, a causa dei gravi traumi riportati nell'incidente.

Dettagli dell'incidente e dinamica della caduta

Secondo la prima ricostruzione effettuata dai carabinieri di Treviso, Manuel Bertuol aveva salito il tettuccio di un'Opel Frontera. Il veicolo era guidato da un altro ragazzo di vent'anni, e la manovra avveniva in un piazzale dove si svolgeva il raduno. L'obiettivo dichiarato del giovane di Jesolo era effettuare delle riprese video per documentare le evoluzioni delle vetture presenti.

Also read La Promessa trama del 15 novembre 2026: Nuove opportunità per Manuel ma anche per Lope

Il ragazzo si era aggrappato alle barre del tettetto, mantenendo l'equilibrio mentre l'auto procedeva. Tuttavia, dopo aver affrontato una curva, Manuel ha perso la presa. La forza centrifuga e la velocità hanno causato la sua espulsione dal veicolo, facendolo finire violentemente a terra. L'impatto con l'asfalto è stato devastante, con il giovane che ha colpito la testa con particolare violenza.

Evacuazione, sequestro e indagini tossicologiche

Nonostante il soccorso immediato, le condizioni di Manuel Bertuol non hanno permesso il recupero. Il giovane è stato trasportato d'urgenza presso la struttura sanitaria di Treviso, dove ha lottato per la vita per oltre un mese prima di soccombere. Nel frattempo, le autorità hanno disposto il sequestro dell'auto coinvolta, l'Opel Frontera, come prova fondamentale per le indagini in corso.

Advertisement

Sul conducente del veicolo sono stati immediatamente effettuati i test tossicologici e alcolemici. Gli esiti di questi esami hanno escluso qualsiasi presenza di sostanze stupefacenti o alcool nel sangue del ragazzo. Nonostante ciò, la patente di guida è stata ritirata. Le indagini continuano per stabilire con precisione le dinamiche che hanno portato alla perdita del controllo.

Novità giudiziarie: da lesioni a omicidio colposo

La Procura di Treviso aveva inizialmente aperto un fascicolo a carico del conducente per lesioni colpose gravi. Tuttavia, con il decesso della vittima, la qualificazione giuridica dei fatti è mutata drasticamente. Il ragazzo alla guida del veicolo dovrà ora rispondere del reato di omicidio colposo, una accusa molto più grave che riflette la perdita della vita umana.

Parallelamente, le autorità stanno conducendo accertamenti sul raduno motorizzato stesso. Dalle prime informazioni emerse durante le indagini preliminari, risulta che l'evento non era autorizzato dalle competenti autorità locali. Questa mancanza di autorizzazione potrebbe influire significativamente sulle responsabilità legali e amministrative dei organizzatori e dei partecipanti al raduno.

Conseguenze legali e prossimi passi nel processo

L'attuale fase delle indagini è cruciale per definire la responsabilità penale del conducente e degli eventuali organizzatori. La Procura di Treviso sta valutando ogni dettaglio della dinamica, inclusa la velocità del veicolo e le condizioni del piazzale. Le autorità stanno raccogliendo testimonianze per ricostruire fedelmente gli eventi che hanno portato alla caduta e al successivo decesso.

Advertisement

La famiglia del giovane di Jesolo dovrà affrontare il dolore della perdita, ma anche il percorso giudiziario che ne consegnerà. Le nuove accuse di omicidio colposo cambieranno il corso del procedimento, portando a un'aula di tribunale con dinamiche diverse rispetto a quelle iniziali. Ogni aspetto tecnico e legale verrà scrutinato con estrema attenzione per garantire che la giustizia sia fatta.