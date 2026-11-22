Il capo della Polizia è stato trovato senza vita nella tenuta di Fonteblanda. L'inchiesta della Procura di Grosseto esamina l'ipotesi di istigazione al suicidio e il contesto delle ultime ore.

Il capo della Polizia Marco Minniti è stato rinvenuto senza vita nel mattino di sabato 21 novembre. L'evento si è verificato intorno alle ore 9 nella sua proprietà, denominata Tenuta delle Querciolaie, situata nel comune di Orbetello, in provincia di Grosseto, nell'area della Maremma. La scoperta ha scatenato immediatamente un'ampia operazione di polizia giudiziaria e indagine forense.

Indagine Procura Grosseto e ipotesi del reato

La Procura di Grosseto, guidata dal procuratore capo Maria Navarro, ha aperto un'indagine specifica incentrata sull'ipotesi di istigazione al suicidio. Tale ipotesi rappresenta il fulcro dell'iter investigativo per stabilire le dinamiche precise che hanno portato alla fine della vita dell'ex capo della Polizia. Le autorità stanno valutando attentamente ogni elemento a disposizione per confermare o escludere la presenza di terzi nell'evento.

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L'unità di indagine è composta da molteplici figure istituzionali chiave. Sul campo operano i Carabinieri e gli specialisti del RIS. Sono inoltre coinvolti i tecnici della Polizia scientifica e i magistrati della Direzione distrettuale antimafia di Firenze. In questa direzione agiscono la procuratrice Rosa Volpe e il sostituto procuratore Leopoldo De Gregorio, che collaborano per il completamento delle attività investigative.

Scoperta del corpo e ritrovamenti nella tenuta

Il corpo di Minniti è stato ritrovato all'interno di una dependance della tenuta da parte del custode Giuseppe Soccu. L'allarme era stato lanciato dai familiari dell'ex prefetto, che non riuscivano più a mettersi in contatto con lui per diverse ore. La famiglia aveva notato la scomparsa del suo contatto e aveva richiesto un controllo immediato alla struttura.

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Sul posto sono stati trovati numerosi elementi che stanno guidando le indagini. Accanto al corpo è stata rinvenuta una pistola, un'arma da fuoco regolarmente detenuta a norma di legge. Nella stessa area sono stati scoperti anche dei biglietti di addio indirizzati ai familiari. Questi documenti rappresentano una parte cruciale del quadro probatorio per l'Ufficio del Pubblico Ministero.

La salma è stata trasferita presso l'Istituto di medicina legale dell'ospedale Careggi di Firenze. Qui è stata eseguita l'autopsia necessaria per determinare con precisione le cause del decesso. L'intera proprietà della Tenuta delle Querciolaie è stata posta sotto sequestro penale per garantire che i rilievi tecnici e biologici possano svolgersi senza interruzioni o contaminazioni.

Racconti dei vicini e posizione legale

Gianni De Gennaro, un vicino di casa, ha fornito dettagli sulle ultime ore di vita del celebre uomo politico. Ha riferito che Minniti era chiaramente provato fisicamente ed emotivamente. De Gennaro ha precisato che venerdì sera le luci della casa erano rimaste accese fino alle ore 21:30, indicando un'attività notturna non abituale.

Dalla parte legale, l'avvocato Coppi ha dichiarato di essere addolorato ma non sorpreso dall'accaduto. Ha definito la scelta compiuta da Minniti come coerente con il suo carattere e le sue recenti condizioni. L'attorney ha anche rivelato che aveva passato l'intera giornata del venerdì precedente insieme all'ex capo della Polizia, confermando la vicinanza personale nel periodo precedente al decesso.