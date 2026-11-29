L'esperto Sebastiano Gangemi spiega l'importanza dell'adrenalina per salvare le vite dei giovani allergici al latte, dopo il decesso di Michelle Valentino in Campania.

Il tragico decesso di Michelle Valentino ha riaperto il dibattito nazionale sulla gestione delle allergie alimentari gravi in Italia. La giovane, affetta da una forma severa di allergia alle proteine del latte, è deceduta nella notte presso la clinica Villa dei Fiori di Acerra, dopo aver consumato una pizza margherita contenente residui di formaggio durante una cena con le amiche. Questo evento si aggiunge ad altri due casi mortali di adolescenti verificatisi dall'estate scorsa, portando alla luce la criticità della gestione delle emergenze anafilattiche anche in contesti sociali ordinari.

Gli esperti spiegano la gravità dell'allergia alle proteine

Secondo Sebastiano Gangemi, presidente della Società Italiana di Allergologia, Asma e Immunologia Clinica (Siaaic) e professore ordinario di Medicina Interna all'Università di Messina, è fondamentale distinguere tra intolleranza e allergia vera e propria. Mentre l'intolleranza al lattosio provoca principalmente disturbi gastrointestinali non letali, l'allergia alle proteine del latte può innescare reazioni gravissime anche in presenza di minuscole tracce di allergene, portando fino allo shock anafilattico con rischio immediato di vita.

Also read Michelle Hunziker assente da Ballando con le Stelle per sostenere Aurora Ramazzotti

Gangemi evidenzia come l'allergia non si limiti al disagio fisico ma causi un collasso dell'apparato cardiovascolare. Questo collasso impedisce al sangue di raggiungere gli organi vitali come il cuore e il cervello, una condizione medica estremamente urgente che richiede un intervento farmacologico specifico e tempestivo per evitare conseguenze fatali.

L'adrenalina: l'unico strumento salvavita per i pazienti

L'esperto sottolinea con forza che in questi casi l'adrenalina auto-iniettabile, oggi disponibile anche nella forma di spray nasale, rappresenta l'unico strumento salvavita. Gli antistaminici o il cortisone non possono sostituire l'azione dell'adrenalina e non sono sufficienti a contrastare l'evoluzione dello shock anafilattico. Il paziente allergico deve quindi portare sempre con sé questo presidio medico.

Advertisement

La presenza costante di adrenalina sul corpo del soggetto sensibilizzato permette di guadagnare il tempo necessario per raggiungere il pronto soccorso più vicino. Questo intervallo temporale è cruciale per stabilizzare le condizioni vitali del paziente prima che l'anemia e l'ipossia diventino irreversibili.

Statistiche e indagini sulle cause del decesso

In Italia si registrano mediamente tra 40 e 60 decessi accertati all'anno per shock anafilattico, con circa la metà dei casi legati ad allergie alimentari. Il caso di Michelle Valentino è attualmente sotto indagine da parte dei carabinieri per accertare le circostanze precise dell'avvenuto decesso e le responsabilità legali o strutturali legate al luogo dove è stato consumato il pasto.

La famiglia e la comunità scientifica invocano una maggiore consapevolezza diffusa tra giovani, famiglie e personale del settore ristorazione. La prevenzione rimane l'arma principale, ma la prontezza nell'uso dei dispositivi di emergenza può fare la differenza tra la vita e la morte in situazioni di imprevisto grave.