Muore a 80 anni Miguel Ángel Félix Gallardo, patriarca del crimine organizzato che ha plasmato il narcotraffico in Nord America, lasciando un vuoto di potere e guerre tra clan.

È venuto a mancare a 80 anni Miguel Ángel Félix Gallardo, figura centrale nella storia del crimine organizzato in Messico e nel Nord America. Il patriarca della cartella di Guadalajara è deceduto in una clinica, lontano dal carcere duro in cui era recluso da oltre ottanta anni. La sua morte segna la conclusione definitiva dell'era dominata dal primo grande narcotrafficante del continente, un uomo che ha trasformato il confine con gli Stati Uniti in un corridoio di droga e violenza.

La vita e la detenzione del patriarca di Guadalajara

Miguel Ángel Félix Gallardo è entrato nel carcere a partire dal 1989, dopo essere stato arrestato dalle autorità messicane. Gli avvocati avevano più volte richiesto un inasprimento delle condizioni di detenzione o la liberazione anticipata, invocando il suo stato di salute precario. I giudici hanno ripetutamente negato queste richieste, confermando che non avrebbe beneficiato di permessi o sospensioni. Negli ultimi anni della sua vita, Félix Gallardo ha mostrato segni evidenti di declino fisico, tra cui cecità, sordità e l'immobilità delle gambe.

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Nonostante le condizioni di salute, il regime di isolamento è rimasto rigoroso fino alla sua morte. La famiglia non ha ottenuto benefici significativi durante l'ultima parte della sua detenzione. La sua scomparsa è stata confermata attraverso canali ufficiali, chiudendo un capitolo lungo cinquant'anni di storia del narcotraffico internazionale. La sua figura è rimasta un punto di riferimento, seppur negativo, per le generazioni successive di criminali.

L'eredità e l'ascesa dei Cartelli del Nord America

Prima di Félix Gallardo, le organizzazioni criminali operavano con strutture meno definibili e ricchezze meno vistose. Lui ha istituzionalizzato la figura del narcotrafficante, introducendo metodi di business su larga scala e una visibilità mediatica senza precedenti. La sua ricchezza era così considerevole da permettere acquisti di animali esotici, come ippopotami, e di accogliere celebrità nelle sue residenze.

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Il modello economico creato da Félix Gallardo ha influenzato l'intera struttura del traffico di cocaina negli Stati Uniti e in Messico. Ha fornito un blueprint per l'espansione territoriale e il controllo delle rotte di importazione. Questo approccio ha portato a una concentrazione di potere che ha destabilizzato intere regioni. La sua influenza si estendeva oltre il semplice spaccio, toccando settori legali come il legname e il trasporto.

La guerra di successione tra Guzmán e Zambada

La morte di Félix Gallardo ha innescato una lotta per il potere che ha dato vita a conflitti armati di portata regionale. Tra i suoi principali eredi e associati spiccano Joaquín Guzmán, noto come El Chapo, e Ismael Zambada, noto come El Mayo. La dinamica tra questi due leader ha definito gli equilibri di potere nella regione di Sinaloa e oltre.

Joaquín Guzmán ha tentato di consolidare il controllo ereditato dal padre e dal vecchio regime, ma il suo rapporto con Ismael Zambada si è deteriorato rapidamente. In un episodio che ha esacerbato le tensioni, un membro della scorta di Guzmán ha massacrato la scorta di Zambada durante un incontro di pace, uccidendo anche un politico locale presente. Questo atto di violenza ha segnato la rottura definitiva tra le due fazioni.

Le conseguenze regionali e il conflitto attuale

La frammentazione del potere ha portato a una guerra aperta tra i clan affiliati ai vecchi cartelli. Le forze di Ismael Zambada, sostenute dai Cabrera Sarabia del Durango, hanno lanciato offensive contro i territori controllati dai figli di Joaquín Guzmán, i cosiddetti Chapitos. Il conflitto ha coinvolto l'uso di droni e veicoli blindati, trasformando alcune aree rurali in zone di guerra.

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Le conseguenze umanitarie sono state gravissime, con sfollamenti di massa nelle valli della Sierra Madre. Interi villaggi sono stati abbandonati a causa delle violenze, delle torture e dei rapimenti sistematici. La violenza si è estesa alle comunità civili, creando un clima di terrore che costringe la popolazione a migrare verso le zone costiere. Il vuoto di potere lasciato da Félix Gallardo non è stato colmato da una nuova stabilità, ma da decenni di instabilità.