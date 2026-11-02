Morte di Misha Mavashi e ascesa del nazionalismo radicale in Russia

L'omicidio del fondatore di Severnyj Čelovek segnala il ruolo del nazionalismo radicale nella politica russa. Analisi delle reti paramilitari e delle connessioni internazionali.

Nella notte tra il 24 e il 25 ottobre a Voronež, Michail Nic, noto a tutti come Misha Mavashi, è stato ucciso da un proiettile alla testa. L'ex rapper quarantunenne era il fondatore del movimento Severnyj Čelovek, o Uomo del Nord, una delle organizzazioni che hanno trasformato la caccia al migrante in un attività quasi parastatale. Le prime ricostruzioni parlano di un colpo partito durante lo smontaggio di una pistola, ma si ipotizza anche un suicidio. Tuttavia, un dettaglio cruciale emerge dalla situazione precedente: dal primo settembre, tutte le sezioni del movimento nella regione di Sverdlovsk avevano chiuso, poiché ai dirigenti locali era stato fatto capire che non avrebbero più potuto operare.

La xenofobia come strumento di potere

Una ricostruzione più organica è offerta dal rapporto 2025-2026 di Antifa.ru, il principale progetto antifascista di lingua russa, pubblicato lo scorso luglio. Sebbene il testo abbia una forte connotazione militante, i suoi dati trovano riscontro in fonti indipendenti come BBC, Meduza e The Insider. La tesi centrale è che la guerra e le sanzioni abbiano logorato gli strumenti tradizionali di legittimazione del potere, costringendo lo Stato a trovare nuovi alibi nella xenofobia. Il giro di vite sull'immigrazione, con registri di controllo e divieti regionali al lavoro straniero, ha reso rispettabile un lessico un tempo confinato ai margini. Il ministero dell'Interno attribuisce agli stranieri appena il due per cento dei reati, ma il nazionalismo radicale, tenuto al guinzaglio per oltre un decennio, è ora al centro del discorso pubblico.

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Due correnti del movimento estremista

Il fenomeno si è cristallizzato in due correnti distinte. La prima è un'ala moderato-radicale, legale e lealista, che conta sigle principali come Russkaja Obščina e l'Uomo del Nord. Queste organizzazioni si presentano come reti di mutuo soccorso tra russi etnici, ma agiscono di fatto come polizia morale non ufficiale, organizzando ronde e denunce di massa. Un'inchiesta della BBC del maggio scorso ha contato oltre novecento raid tra il 2023 e il 2025, trecento dei quali condotti insieme alle forze dell'ordine, e ha ricondotto i finanziamenti a fondazioni vicine al Cremlino. Nel febbraio 2025, un arcivescovo ha portato a un raduno dell'organizzazione la benedizione personale del patriarca Kirill. La seconda corrente è clandestina e apertamente neonazista, rifugiata su Telegram e definita accelerazionista. Il monitoraggio di Antifa.ru ha verificato 1.107 aggressioni nel 2025, contro le 611 del 2023, con almeno sei omicidi razzisti accertati.

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Il caso tragico di Gorki-2 e Malofeev

Il caso più atroce risale al 16 dicembre 2025: in una scuola di Gorki-2, alle porte di Mosca, un quindicenne con casco e telecamera ha ucciso a coltellate Kobiljon Aliev, dieci anni, figlio tagiko della donna delle pulizie, dopo aver diffuso un manifesto che citava Brenton Tarrant. Dušanbe ha parlato di odio etnico. A questo crocevia tra legalità e radicalismo si muove Konstantin Malofeev, definito l'oligarca ortodosso. Finanziatore dei separatisti del Donbas nel 2014, è sanzionato da Stati Uniti, Unione Europea e Regno Unito. È il marito di Marija L'vova-Belova, la commissaria per l'infanzia ricercata dalla Corte penale internazionale, e controlla il portale Tsargrad. Intorno a lui si è creato un ecosistema che include società storiche e club di arti marziali definiti basi di addestramento paramilitare.

Una rete internazionale coordinata da Mosca

Il 12 settembre 2025 il Palazzo Mariinskij di San Pietroburgo ha ospitato il congresso fondativo della Lega internazionale della sovranità. Hanno aperto i lavori Malofeev e Aleksandr Dugin, seguiti da una processione guidata da Kirill. Hanno partecipato formazioni radicali di quattordici Paesi, tra cui falangisti spagnoli e nazionalisti francesi. Non si tratta di un evento marginale, ma di un progetto che riprende un disegno già visibile nei documenti di Tsargrad del 2022: una rete europea coordinata da Mosca. Questa infrastruttura, con articolazioni giovanili e sportive, rappresenta uno strumento perfetto per la guerra cognitiva e per operazioni ibride sul suolo europeo, dimostrando come la questione abbia ormai superato i confini russi.