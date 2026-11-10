Morte di Nicola Musiani a Pinarella di Cervia: foto dell'agonia sui social

Sei giovani del Forlivese rispondono di omicidio aggravato dai futili motivi per il pestaggio mortale di Nicola Musiani, avvenuto a luglio a Pinarella di Cervia.

Nicola Musiani, 53 anni, è morto tre giorni dopo un violento pestaggio avvenuto a Pinarella di Cervia, nel Ravennate, nel mese di luglio. Secondo quanto emerge dall'inchiesta, mentre la vittima era ancora in agonia, i suoi aggressori ne hanno fotografato il corpo a terra e hanno pubblicato l'immagine sui social network.

Sei giovani, tutti residenti nel Forlivese, rispondono di omicidio aggravato dai futili motivi. Contro Musiani sarebbero stati usati calci e pugni da parte del branco, con traumi giudicati troppo gravi per essere sopravvissuti.

Also read Padre Guidalberto Bormolini, il monaco tanatologo che ci aiuta ad affrontare malattia e morte: «Quando la sofferenza irrompe nella vita, la domanda da farsi non è 'perché è successo?' ma “da che parte vado?”»

Le foto dell'agonia pubblicate in una storia social

La foto scattata durante l'aggressione sarebbe stata pubblicata in una storia social destinata a sparire automaticamente dopo 24 ore. Il meccanismo della scomparsa automatica non ha però impedito agli investigatori di recuperare l'immagine.

Gli inquirenti sono riusciti a ricostruire il contenuto grazie ad approfondite analisi tecniche. Secondo quanto emerso, i componenti del branco si sarebbero anche inviati uno screenshot della fotografia, circostanza che allarga il numero dei passaggi digitali dell'immagine.

Advertisement

Il dettaglio è stato definito agghiacciante proprio perché riguarda il momento in cui la vittima era ancora viva ma gravemente ferita. Gli aggressori avrebbero trasformato la sofferenza di un uomo di 53 anni in un contenuto condiviso tra i membri del gruppo.

Il racconto del ventunenne durante l'incidente probatorio

Nel corso dell'incidente probatorio, uno degli indagati, di 21 anni, ha deciso di parlare, mentre gli altri hanno scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere. Il giovane ha sostanzialmente confermato la propria versione dei fatti.

Secondo il suo racconto, avrebbe cercato soltanto di disarmare Musiani, che impugnava un coltello a serramanico. Ha sostenuto di aver fatto cadere l'arma, di averla raccolta e di averla poi nascosta nella propria automobile.

Il coltello, però, sarebbe poi scomparso, e gli investigatori stanno cercando di fare chiarezza su questo punto. La versione del ventunenne non è ancora stata verificata con il ritrovamento dell'arma.

Advertisement

Resta da ricostruire anche il ruolo di un diciassettenne, che avrebbe litigato con Musiani definendolo 'tossico'. Le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona dell'agguato lo mostrano con una bottiglia in mano.

Non è chiaro se il diciassettenne abbia lanciato alcuni oggetti, tra cui sedie e biciclette, contro la vittima. Il ragazzo, che si trova ai domiciliari con l'obbligo di andare a scuola, ha sempre respinto le accuse e sostiene di non aver preso parte all'aggressione.

Processo davanti alla Corte d'Assise e pena prevista

La Procura ha chiesto il giudizio immediato per i cinque maggiorenni, tutti ancora detenuti, che si avvicinano così al processo davanti alla Corte d'Assise. Il reato contestato è quello di omicidio volontario aggravato dai futili motivi.

In caso di condanna per questo reato è prevista anche la possibilità dell'ergastolo. Il dibattimento davanti alla Corte d'Assise sarà il passaggio in cui verranno valutate le posizioni dei singoli imputati, comprese le versioni difensive già rese davanti al giudice.