È scomparso a 89 anni Paolo Bulgari, pilastro della gioielleria italiana. I funerali si svolgeranno lunedì 23 novembre a Roma nella Basilica di Santa Croce in Gerusalemme.

Si è spento all'età di 89 anni Paolo Bulgari, figura storica e fondatore dell'omonimo marchio di lusso che ha segnato indelebilmente la storia della moda e della gioielleria italiana. La famiglia ha annunciato il decesso con un comunicato che sottolinea la sua straordinarietà e la profonda umanità che lo hanno caratterizzato lungo tutto l'arco della sua vita professionale e privata.

Paolo Bulgari è ricordato come un imprenditore visionario che ha portato l'eccellenza italiana sui mercati mondiali, diventando un vero e proprio ambasciatore del made in Italy nel mondo. La sua scomparsa rappresenta la perdita di uno dei protagonisti più significativi dell'industria del lusso, definito dalla sua stessa famiglia il più grande gioielliere dei nostri tempi per talento e impatto culturale.

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Dettagli sui funerali e luogo di celebrazione

Le esequie per Paolo Bulgari si svolgeranno a Roma, nella Basilica di Santa Croce in Gerusalemme, con una cerimonia ufficiale fissata per lunedì 23 novembre alle ore 11.00. Il luogo scelto per la celebrazione riflette l'importanza storica della figura del fondatore nel tessuto culturale e sociale della capitale, consentendo a colleghi, amici e appassionati di rendere omaggio alla sua memoria.

La data delle funerali permette ai numerosi estimatori e ai collaboratori del gruppo Bulgari di raccoglierearsi in un momento di condivisione e rispetto per il lavoro svolto decenni fa. La Basilica di Santa Croce in Gerusalemme rappresenta una location simbolica di grande prestigio, adeguata alla stature internazionale raggiunta dal marchio fondato da Paolo Bulgari.

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Eredità del marchio e impatto sul settore

L'eredità lasciata da Paolo Bulgari non si limita alla sfera personale ma riguarda l'intero settore del lusso globale. Sotto la sua guida, il marchio ha consolidato la propria reputazione basandosi sulla qualità artigianale e sul design italiano, creando un modello di business imitato in tutto il mondo. La sua visione ha permesso al nome Bulgari di diventare sinonimo di eleganza senza tempo e di alta gamma.

L'impatto di Paolo Bulgari sul mercato ha superato i confini nazionali, influenzando le tendenze della gioielleria di alta fascia. La sua capacità di unire tradizione e innovazione ha permesso al gruppo di adattarsi ai cambiamenti dei gusti dei consumatori mantenendo intatta l'identità del brand. Questa strategia ha garantito al marchio una presenza solida e duratura nelle principali capitali della moda.

Riconoscimenti e ricordo della famiglia

La famiglia Bulgari ha voluto onorare la memoria del fondatore evidenziando le sue qualità umane oltre che quelle imprenditoriali. Nel comunicato diffuso, i congiunti hanno parlato del suo amore per l'Italia e della sua dedizione al lavoro, descrivendolo come una figura straordinaria che ha saputo trasmettere i propri valori alle generazioni successive.

Il ricordo di Paolo Bulgari si intreccia con la storia stessa del lusso italiano, raccontando come un'azienda nata da una piccola gioielleria possa diventare un colosso globale senza perdere la propria anima. La sua figura rimane un punto di riferimento per gli imprenditori italiani che cercano di portare il design nazionale sul palcoscenico mondiale con dignità e qualità.