Paolo Bulgari è morto a 89 anni. La famiglia annuncia il decesso del terzo della dinastia Bulgari, fondatore di una fondazione contro la povertà educativa a Roma.

Paolo Bulgari, figura emblematica del lusso italiano e membro della terza generazione della celebre dinastia Bulgari, è deceduto all'età di 89 anni. La notizia del suo trasferimento è stata resa ufficiale dalla famiglia attraverso una nota istituzionale, che ha celebrato la sua straordinaria umanità e il suo profondo amore per il Paese che ha rappresentato come ambasciatore nel mondo.

La scomparsa dello storico gioielliere

La famiglia Bulgari ha espresso il proprio cordoglio definendo Paolo Bulgari come il più grande gioielliere dei nostri tempi. La comunicazione ufficiale ha evidenziato il talento imprenditoriale di Paolo, sottolineando come la sua vita sia stata dedicata all'esaltazione del nome dell'Italia sui mercati globali. Il decesso segna la chiusura di un'era storica per il marchio romano, noto in tutto il mondo per l'eccellenza artigianale e il design innovativo.

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Gestione congiunta con Gianni e Nicola

Paolo Bulgari ha guidato l'azienda storica insieme ai suoi fratelli Gianni e Nicola Bulgari per decenni. I tre rappresentanti della terza generazione hanno portato il brand verso nuove vette commerciali, gestendo l'eredità lasciata dal nonno Sotirio Bulgari, nato Sotirios Voulgaris, e da Giorgio Bulgari. La dinamica familiare ha permesso di consolidare la posizione del marchio nel settore del lusso globale, mantenendo saldi i valori tradizionali.

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L'acquisizione del 2011 da parte di Lvmh

La gestione congiunta dei fratelli si è conclusa con l'acquisizione della maison avvenuta nel 2011. In quell'occasione, il gruppo Bulgari è entrato a far parte della holding francese Lvmh, segnando un passaggio fondamentale nella storia commerciale dell'azienda. Nonostante la cessione della guida operativa ai francesi, Paolo Bulgari ha continuato a essere un punto di riferimento culturale e simbolico per il marchio.

Espansione verso hotel e fondazione nel 2019

Nei decenni precedenti al cambio di proprietà, la maison ha ampliato i propri confini includendo linee di accessori, profumi, cosmetici e occhiali. Nel 2001 è stata introdotta anche la divisione degli hotel di lusso, diversificando notevolmente il portafoglio prodotti. Dopo aver ceduto la guida operativa, nel 2019 Paolo Bulgari ha istituito una fondazione a suo nome. L'iniziativa mira a contrastare la povertà educativa, concentrandosi specificamente sui bambini e i giovani che vivono nelle periferie di Roma.