Morte di Patrizia Monteleone: arrestato l'ex marito per omicidio

Arrestato Carmine Civitillo, 76 anni, per l'omicidio della ex moglie Patrizia Monteleone, trovata morta in piscina a Buccinigo. Indagine della procura di Como.

Le autorità giudiziarie hanno disposto l'arresto di Carmine Civitillo, 76 anni, in qualità di indagato nell'ambito dell'indagine relativa alla morte della sua ex moglie, Patrizia Monteleone. La donna, di 64 anni, era stata trovata senza vita lo scorso 27 settembre all'interno della piscina situata nell'abitazione del marito a Buccinigo, una frazione del comune di Erba, in provincia di Como. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emanata nel corso delle ultime ore, confermando la gravità delle risultanze investigative emerse fino a questo momento.

Arresto e Indagini Della Procura

L'intervento dei Carabinieri di Como è stato determinante per l'acquisizione delle prime informazioni sul caso e per l'identificazione delle responsabilità. Il principale indagato, Carmine Civitillo, si trova ora in stato di detenzione preventiva a seguito dell'emissione dell'ordinanza da parte del giudice per le indagini preliminari. Le indagini sono sotto la direzione della procura di Como, che sta esaminando meticolosamente ogni elemento raccolto per ricostruire la dinamica degli eventi che hanno portato al decesso della donna.

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Secondo gli esiti preliminari delle indagini condotte dalla procura, Patrizia Monteleone sarebbe deceduta per soffocamento prima di venire gettata nella piscina. Questa conclusione è contraria alla versione fornita inizialmente dall'ex marito, il quale ha sostenuto di aver ritrovato la moglie in acqua dopo essere rientrato a casa. La ricostruzione fatta dagli investigatori suggerisce che la morte non sia dovuta ad un incidente o a un malore in acqua, ma a un attodoloso antecedente all'immersione del corpo.

La Versione Dell'ex Marito

Carmine Civitillo ha raccontato ai carabinieri di essere uscito di casa nel pomeriggio per dirigendosi verso Lecco. Ha affermato di essere tornato all'abitazione qualche ora dopo, trovando così la ex moglie sommersa nell'acqua della piscina. La vittima, Patrizia Monteleone, viveva una situazione di particolare vulnerabilità fisica, poiché da due anni era costretta su una carrozzina a causa di problemi di salute preesistenti. La sua condizione di disabilità avrebbe reso necessario un costante supporto, aumentando i sospetti sulle modalità della sua morte.

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La versione fornita dall'indagato è stata messa in discussione dagli investigatori sin dalle prime fasi delle operazioni. La posizione geografica del rinvenimento, la presenza della vittima in carrozzina e la dichiarazione di aver trovato il corpo immediatamente al rientro non hanno trovato riscontro con le prove fisiche raccolte. Gli esperti stanno attualmente analizzando le tracce biologiche e le dinamiche post-mortem per confermare la teoria del soffocamento antecedente alla caduta in acqua.

Accusa Di Omicidio Pluriaggravato

Carmine Civitillo risulta attualmente indagato per omicidio volontario pluriaggravato. Questa qualifica giuridica indica che l'atto omicida è stato commesso con modalità particolarmente crudeli o che hanno procurato un sofferenza prolungata alla vittima, oppure con dolo generico accompagnato da circostanze aggravanti. La gravità dell'accusa riflette la seria natura dell'indagine e la certezza, per quanto preliminare, della responsabilità dell'ex marito nel decesso di Patrizia Monteleone.

Il caso ha sollevato grande preoccupazione nella comunità locale di Erba e Buccinigo, data la tristezza della vicenda e la natura dello stesso. Le autorità stanno portando avanti le indagini con la massima discrezione e velocità, al fine di chiarire ogni aspetto della dinamica e di assicurare la giustizia alla vittima e alla sua famiglia. Si attendono ora le prossime udienze in tribunale per la convalida dell'arresto e per le successive decisioni giudiziarie sul processo che si sta configurando.