Morte di Roberto Cervellati, fisico e coordinatore missione Antartide

È morto Roberto Cervellati, fisico che coordinò la missione Enea in Antartide. Investito da un monopattino a Roma, l'incidente è avvenuto il 6 novembre.

È scomparso Roberto Cervellati, eminente fisico italiano che ha ricoperto ruoli di rilievo nella ricerca scientifica nazionale. Il suo decesso segue l'aggressione subita il 6 novembre a Roma, in seguito all'urto con un monopattino elettrico. Cervellati, nato nel 1933, aveva coordinato la missione italiana dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile in Antartide.

L'incidente mortale in viale Angelico

L'evento critico ha avuto luogo il 6 novembre, verso le ore 15.30, nel tratto di viale Angelico corrispondente al numero civico 70. Roberto Cervellati stava percorrendo a piedi la pista ciclabile dedicata alla mobilità non motorizzata quando è stato colpito dal mezzo a due ruote. L'impatto è stato violento e immediato, causando lesioni gravi che hanno richiesto l'intervento urgente delle forze dell'ordine e dei soccorritori presenti.

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Dopo l'urto, il conducente del monopattino non ha effettuato alcuna sosta per prestare soccorso alla vittima. L'individuo si è allontanato rapidamente dalla scena dell'incidente, lasciando Roberto Cervellati in stato di incoscienza. La fuga ha impedito un immediato supporto medico, aggravando le condizioni del fisico esperto.

Intervento delle forze dell'ordine e soccorsi

I soccorritori sono intervenuti tempestivamente sul luogo, insieme agli agenti del I Gruppo Prati della Polizia Locale di Roma Capitale. La reazione rapida delle istituzioni locali ha permesso di stabilizzare le condizioni della vittima prima del trasferimento. Dopo le prime cure mediche effettuate in loco, Roberto Cervellati è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Agostino Gemelli per ulteriori trattamenti specialistici.

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L'ospedale Gemelli, una delle strutture sanitarie più importanti della capitale, ha accolto il fisico per tentare di salvare la sua vita. Nonostante l'impegno del personale medico, Roberto Cervellati non è sopravvissuto alle ferite riportate nell'incidente. La sua scomparsa lascia un vuoto significativo nel mondo della ricerca fisica e scientifica italiana.

Le indagini per identificare il responsabile della fuga

Le autorità stanno conducendo un'indagine approfondita per individuare l'identità del conducente del monopattino. La Polizia Locale ha effettuato i rilievi tecnici necessari per ricostruire la dinamica dell'urto. Gli investigatori hanno ascoltato diverse persone che potrebbero aver assistito all'incidente o avere informazioni utili sulle circostanze.

Un'attività cruciale è stata la verifica delle telecamere di sorveglianza installate lungo viale Angelico. Le immagini raccolte dai sistemi di videosorveglianza sono fondamentali per identificare il mezzo e il soggetto responsabile. Gli obiettivi degli investigatori includono la ricostruzione esatta della sequenza temporale dell'investimento e l'individuazione del fuggitivo.

Il profilo scientifico di Roberto Cervellati

Roberto Cervellati era un fisico con un percorso professionale di alto livello. Nel corso della sua carriera ha dimostrato competenze tecniche avanzate e capacità di gestione di progetti complessi. Ha ricoperto il ruolo di coordinatore della missione italiana dell'Enea in Antartide, un incarico che richiedeva elevata preparazione scientifica.

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La sua esperienza nella gestione di programmi scientifici internazionali ha contribuito al prestigio della ricerca italiana all'estero. La scomparsa di una figura così qualificata rappresenta una perdita notevole per la comunità scientifica. Le ricerche per individuare il responsabile della fuga sono ancora in corso e non hanno fornito esiti positivi fino a questo momento.