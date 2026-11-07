Morte di Sebastián Lelio: il regista Oscar perde la vita a 52 anni

È scomparso a 52 anni il regista cileno Sebastián Lelio, vincitore dell'Oscar. La famiglia annuncia il decesso per motivi di salute.

Sebastián Lelio, il prestigioso regista cileno e vincitore di un Premio Oscar, è scomparso a 52 anni. La sua famiglia ha confermato il decesso avvenuta per motivi di salute non specificati, esprimendo profondo dolore per la perdita di un talento unico del cinema internazionale.

Annuncio della famiglia e contesto personale

L'annuncio ufficiale è stato fornito dalla compagna del regista, Valeria Sarmiento, attraverso un messaggio commosso. I due hanno dichiarato di attraversare un momento di grande sofferenza, sottolineando che la memoria di Sebastián Lelio rimarrà per sempre tra loro. Il cineasta è nato a Mendoza, in Argentina, e si è trasferito con la madre, anch'ella di nazionalità cilena, nella città di Viña del Mar in Cile quando aveva appena due anni di età. Questa doppia identità culturale ha spesso caratterizzato le sue opere e la sua visione del mondo.

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La questione dell'identità argentina o cilena

Nonostante la stampa argentina avesse definito Sebastián Lelio come il regista argentino vincitore dell'Oscar dopo il suo successo, il cineasta ha chiarito la sua identità in un'intervista con il quotidiano Clarín nel febbraio 2018. Ha precisato che, sebbene nato in Argentina e con un padre biologico argentino, tecnicamente si considerava cileno. Ha spiegato di essere cresciuto in Cile e di avere un forte rapporto con il paese sudamericano, dove si recava spesso, escludendo tuttavia di essere considerato argentino in senso stretto.

Attivismo per la tutela del cinema argentino

Sebastián Lelio ha dimostrato un forte impegno civile e professionale in difesa delle istituzioni culturali. Nel 2024, insieme ad altri importanti cineasti, ha guidato una petizione contro i piani del presidente argentino Javier Milei. L'iniziativa mirava a contrastare i tagli ai finanziamenti destinati all'Incaa, l'Istituto Nazionale di Cinema e Arti Audiovisuali argentino. Questa posizione ha evidenziato la sua dedizione alla sopravvivenza e al sostegno dell'industria cinematografica del suo paese d'origine.

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Traguardi professionali e riconoscimenti storici

La carriera di Sebastián Lelio è costellata di successi critici e festivalieri. Il suo quarto film, intitolato Gloria, ha vinto il premio Film in Progress al Festival Internazionale del Cinema di San Sebastián nel 2012. Successivamente, il film è stato presentato in anteprima al Festival Internazionale del Cinema di Berlino nel 2013, ricevendo recensioni entusiastiche. L'attrice protagonista, Paulina García, ha ottenuto il prestigioso premio del festival come Migliore Attrice, consolidando il successo critico dell'opera.

Eredità e impatto culturale internazionale

La scomparsa di Sebastián Lelio rappresenta una perdita significativa per la comunità cinematografica globale. Il suo lavoro ha unito storie latinoamericane con una sensibilità universale, attirando l'attenzione di un pubblico vasto e diversificato. I suoi film hanno esplorato tematiche complesse con una profondità narrativa rara, lasciando un'impronta indelebile nel panorama del cinema contemporaneo. La sua memoria continua a ispirare nuove generazioni di registi e attori in tutto il mondo.