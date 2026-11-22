È scomparso Sergio Lambiase, intellettuale napoletano che ha narrato la storia, il cinema e la cultura di Napoli e Capri nel Novecento. Il cordoglio della famiglia e della cultura.

È venuto a mancare Sergio Lambiase, figura di spicco della cultura napoletana, noto scrittore e sceneggiatore. La sua vita e la sua opera sono state dedicate alla descrizione e alla conservazione della memoria storica, culturale e cinematografica delle città di Napoli e Capri. La sua scomparsa rappresenta la perdita di una voce autorevole del Novecento italiano, capace di unire giornalismo, saggistica e narrativa in un percorso coerente.

L'annuncio della morte e il cordoglio

La notizia del decesso è stata resa nota dalla figlia Marina Lambiase sui canali social. La comunicatrice ha condiviso la notizia con queste parole: "Purtroppo papà ha raggiunto mamma". Questo annuncio ha innescato una rapida e massiccia ondata di condoglianze. Lettori, colleghi e personalità del settore culturale hanno espresso il loro cordoglio e la loro stima per l'autore. Sono stati numerosi i messaggi di vicinanza che hanno seguito l'annuncio iniziale.

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Un percorso artistico legato alla città

Sergio Lambiase ha costruito una carriera distinta e riconoscibile attraverso diverse forme di espressione artistica. Ha lavorato attivamente nella narrativa, nella saggistica, nel giornalismo e nella scrittura per la radio e la televisione. Il suo lavoro è stato profondamente radicato nell'osservazione attenta della storia e della cultura di Napoli e Capri. La sua attività spaziava dalla ricostruzione storica rigorosa fino al racconto civile e biografico, sempre con uno sguardo attento alla memoria.

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La produzione letteraria e cinematografica

La sua produzione include volumi significativi dedicati alla storia e all'immaginario del Novecento nel territorio campano. Lambiase ha spesso lavorato in dialogo con altre voci della cultura e della ricerca accademica. La sua opera ha lasciato un segno duraturo in chi ha letto i suoi libri, ascoltato o visto i suoi lavori televisivi e radiofonici. Ha contribuito a tramandare la memoria del cinema e della fotografia come documenti storici essenziali.

Eredità di un intellettuale appartato

Viene a mancare una figura colta e appartata della scena culturale napoletana. La sua capacità di intrecciare ricerca storica e narrazione ha creato un'eredità intellettuale di grande valore. La sua scomparsa segna la fine di un'epoca per chi condivideva con lui il percorso umano e professionale. La sua opera continua a essere un punto di riferimento per la comprensione della storia recente del Mezzogiorno.