Morte di Simon Stelian: trovato senza vita in auto a Esine

Simon Stelian, 52 anni, è stato trovato senza vita nel parcheggio dell'ospedale di Esine. Le indagini confermano la morte per cause naturali legate al freddo e alle precarie condizioni di salute.

Simon Stelian, cittadino di 52 anni di origini romene, è stato rinvenuto privo di vita all'interno del suo veicolo, parcheggiato nelle vicinanze dell'ospedale di Esine, comune situato in provincia di Brescia. La tragica scoperta è avvenuta mercoledì 11 novembre, nel primo pomeriggio, quando la nipote del defunto, preoccupata per la mancata risposta alle chiamate telefoniche dello zio, si è recata direttamente sul luogo per verificare la sua condizione fisica.

Il ritrovamento e l'intervento dei soccorsi

La giovane, giunta sulla scena del parcheggio, ha trovato lo zio ormai esanime dentro l'automobile. Di fronte alla situazione di emergenza, ha immediatamente allertato le autorità competenti, mobilitando i soccorsi in codice rosso. Sul posto sono intervenuti rapidamente un'ambulanza e un'unità di autosoccorso della Croce Rossa Italiana.

Also read Morte di Nicola Musiani a Pinarella di Cervia: foto dell'agonia sui social

I sanitari e i medici presenti hanno effettuato i primi rilievi e le verifiche del caso, constatando purtroppo che non vi erano più segni di vita. Nonostante l'immediato intervento delle equipe mediche, non è stato possibile intervenire per salvare la vita di Simon Stelian, la cui scomparsa è stata ufficializzata direttamente sul luogo.

Natura del decesso e indagini delle autorità

Le indagini preliminari condotte dai Carabinieri della stazione di Breno, giunti per effettuare i necessari rilievi tecnici e le verifiche di rito, hanno permesso di chiarire le circostanze legate alla morte. Gli agenti hanno raccolto le evidenze disponibili e le hanno condivise con la procura della Repubblica, fornendo un quadro chiaro della dinamica degli eventi.

Advertisement

In base alle risultanze acquisite, le indagini sono considerate chiuse con la qualifica di decesso per cause naturali. Non sono emerse tracce di violenza o fatti di criminalità che potrebbero aver contribuito alla morte dell'uomo, permettendo di escludere qualsiasi intervento di natura criminale nella vicenda che ha visto come protagonista Simon Stelian.

La vita precaria nella Valcamonica

Simon Stelian viveva da tempo nella zona della Valcamonica, pur non avendo una residenza fissa. La sua situazione abitativa era caratterizzata dalla precarietà, con l'automobile che fungeva da unica dimora. Da diversi mesi, il veicolo era rimasto stanziale proprio nell'area del parcheggio dell'ospedale di Esine, dove l'uomo trascorreva la maggior parte del suo tempo.

Le condizioni di salute dell'uomo erano da tempo compromesse, rendendo la sua resistenza alle intemperie ancora più vulnerabile. La vita non facile e la mancanza di un riparo adeguato hanno rappresentato fattori aggravanti significativi nel contesto della sua scomparsa, evidenziando la drammatica fragilità della sua condizione sociale.

L'impatto delle basse temperature

Il fattore determinante per la fatalità dell'evento è stato il cambio di stagione. Con l'arrivo dell'autunno, le temperature nella zona hanno iniziato a scendere progressivamente. Durante la notte precedente al ritrovamento, le temperature sono scese di qualche grado, creando condizioni climatiche particolarmente critiche e pericolose per chiunque fosse esposto all'aperto.

Advertisement

Il freddo, unito alla salute precaria già consolidata e alla mancanza di un'abitazione stabile, si è rivelato fatale per Simon Stelian. Le circostanze climatiche hanno agito come complice diretto, accelerando il decesso in un contesto di isolamento e vulnerabilità estrema. Questa combinazione di fattori ha trasformato una semplice discesa termica in un dramma irreparabile.

La restituzione della salma e i prossimi passi

Con le indagini concluse e le cause naturali accertate, la procedura amministrativa è proceduta senza intoppi. La salma di Simon Stelian è stata già restituita ai familiari superstiti, permettendo loro di avviare le pratiche necessarie per l'organizzazione delle esequie e del funerale.

Il caso, chiuso ufficialmente dalle autorità competenti, chiude il cerchio su una vicenda che ha visto coinvolta la comunità locale e le forze dell'ordine, lasciando spazio al lutto della famiglia per la perdita del padre e dello zio. La vicenda rimane un monito sulle condizioni di vita delle persone senza fissa dimora durante i periodi di transizione stagionale.