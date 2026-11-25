Simona Tortorelli, ostetrica di 27 anni, è morta investita da un autobus a Parma. Indagini in corso per ricostruire la dinamica dell'incidente tragico in Viale Mentana.

Il pomeriggio del 24 novembre, una tragedia ha colpito le strade di Parma, interrompendo brutalmente la vita di Simona Tortorelli, una giovane ostetrica di 27 anni. L'incidente mortale si è verificato in Viale Mentana, in prossimità della struttura nota come Casa della salute Parma centro, luogo in cui la donna lavorava e viveva da diversi mesi. La ragazza, originaria di Caserta, stava concludendo il proprio turno di servizio e si dirigeva verso il domicilio quando è stata coinvolta in una collisione violenta con un autobus del servizio di trasporto pubblico locale.

Dettagli dell'incidente in Viale Mentana

Secondo le prime ricostruzioni fornite dalle autorità competenti, l'impatto con il mezzo di linea è stato di straordinaria forza e devastante. Simona Tortorelli è stata travolta e trascinata per diversi metri sull'asfalto, subendo traumi tali da causarne la morte immediata sul posto. La violenza dell'urto ha lasciato segni profondi non solo sul piano fisico, ma ha sconvolto l'intera comunità cittadina che ha appreso con dolore della scomparsa di una giovane professionista stimata e di una persona apprezzata per le sue qualità umane.

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Reazione istituzionale e cordoglio del sindaco

Il sindaco di Parma, Michele Guerra, ha espresso immediatamente il cordoglio ufficiale dell'amministrazione comunale, definendo quella giornata come un momento di tristezza e lutto per l'intera città. Il primo cittadino ha rivolto parole di vicinanza alla famiglia della vittima e ha sottolineato l'importanza di un supporto costante nei confronti di tutte le persone coinvolte nella dinamica dell'evento. In particolare, il sindaco ha menzionato l'autista del bus, ancora in stato di shock, insieme ai colleghi e al personale dell'azienda Tep, condividendo con loro la sofferenza derivante da un fatto così imprevisto e drammatico.

Posizione della Tep e cooperazione con le indagini

L'azienda di trasporto pubblico locale Tep ha rilasciato una nota ufficiale in cui esprime profondo rammarico per la perdita della giovane donna e si stringe in un abbraccio solidale attorno alla sua famiglia. L'azienda ha confermato la propria piena disponibilità a collaborare con le autorità competenti per gli accertamenti tecnici necessari a chiarire i dettagli della dinamica che ha portato all'incidente. La Tep ha assicurato che il personale coinvolto è al completo disposizione per fornire ogni chiarimento utile al lavoro investigativo in corso.

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Indagini della polizia locale e testimonianze

La polizia locale di Parma ha avviato un'indagine approfondita per ricostruire con la massima precisione possibile le circostanze esatte che hanno portato alla collisione. Le autorità stanno procedendo con l'audizione dell'autista del mezzo, attualmente ricoverato in ospedale per lo stato di choc in seguito all'accaduto. Parallelamente, vengono acquisite le registrazioni provenienti dalle telecamere di sorveglianza ambientali presenti nell'area e quelle installate all'interno dell'autobus coinvolto, al fine di avere un quadro completo e oggettivo degli eventi.

Lutto nella professione ostetrica e omaggi

Il dolore per la scomparsa di Simona Tortorelli si estende ben oltre i confini della città emiliana, raggiungendo la comunità professionale di cui la giovane faceva parte con grande passione. Saverio Turco, presidente dell'Ordine degli ostetrici della provincia di Caserta, ha celebrato la memoria di Tortorelli definendola una professionista straordinaria, preparata e intrisa di un amore raro per il proprio lavoro. Ha ricordato che Simona indossava la divisa della professione con dedizione instancabile, lasciando un segno indelebile in tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla e collaborare con lei.

La perdita di Simona Tortorelli è descritta come un vuoto incolmabile per la comunità professionale casertana e parmigiana. La sua scomparsa non solo rappresenta un lutto personale per la famiglia e gli amici, ma segna una ferita aperta nel tessuto sociale di Parma, ricordando l'importanza del lavoro quotidiano svolto nel settore sanitario e la fragilità della vita quotidiana che può essere interrotta in un istante.