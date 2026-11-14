Morte di Sonia Scarparo: commosso addio dell'ex assessore a Este e Borgo Veneto

È scomparsa a 55 anni Sonia Scarparo, ex assessora di Borgo Veneto. Commossi la famiglia e le istituzioni per un tributo alla figura di riferimento nella comunità.

È venuta a mancare Sonia Scarparo, ex assessora del Comune di Borgo Veneto, lasciando un vuoto profondo nelle istituzioni e nella comunità di Este. La scomparsa della politica è avvenuta dopo una lunga e coraggiosa battaglia contro il tumore, un percorso di sofferenza che l'ha vista alternarsi tra diversi centri di eccellenza medica prima di trovare pace nell'hospice di Montagnana. La notizia del decesso ha scosso l'opinione pubblica locale, trasformando i due paesi, Este e Borgo Veneto, in luoghi di collettivo dolore e ricordo.

Il percorso sanitario e la figura umana

La diagnosi di tumore è arrivata circa un anno e mezzo fa, segnando l'inizio di un difficile iter terapeutico che ha richiesto grande forza d'animo. Sonia Scarparo ha affrontato le cure inizialmente presso l'Istituto Oncologico Veneto di Padova, per poi proseguire il percorso specialistico al Centro di Riferimento Oncologico di Aviano. Questo passaggio ha dimostrato la sua determinazione nel fronteggiare la malattia, affidandosi alla massima competenza medica disponibile nella regione.

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Le ultime fasi della sua vita sono trascorse nell'hospice di Montagnana, dove è stata accudita e protetta, trovando finalmente un luogo di serenità e riposo. Il suo carattere forte, unito a una naturale predisposizione al sorriso, ha reso questo ultimo tratto di cammino non solo una sfida fisica, ma anche un esempio di resilienza per chi le era intorno. La figlia Giada ha voluto ricordare la madre come una donna sempre pronta a sostenere gli altri, definendola "la colonna" di tutti, un riferimento stabile sia per le amicizie personali che per il legame familiare.

I tributi delle istituzioni e della famiglia

Il Sindaco di Borgo Veneto, Michele Sigolotto, che ha guidato l'amministrazione insieme a Sonia Scarparo durante il suo mandato dal 2018 al 2023, ha espresso il proprio cordoglio ufficiale. Nel messaggio istituzionale, il primo cittadino ha sottolineato la gentilezza, la disponibilità e la simpatia che hanno caratterizzato non solo la sfera privata della scomparsa, ma anche la collaborazione amministrativa. Questi tratti distintivi avevano reso il suo operato nella giunta particolarmente apprezzato, garantendo un clima di lavoro collaborativo e umano.

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Al centro di questo dolore c'è la famiglia diretta, che ha perso un pilastro essenziale. Oltre alla figlia Giada, che ne ha descritto la capacità di far sentire le persone "spensierate anche quando non andava niente bene", Sonia Scarparo lascia la mamma Annamaria e i due nipotini, Allyson e Tommaso. Il legame speciale che la teneva unita ai più piccoli è stato spesso menzionato come uno dei suoi tesori più preziosi, ricordata come una nonna affettuosa e presente nei momenti cruciali della crescita dei suoi cari.

Le onoranze funebri e il lascito pubblico

Le esequie saranno celebrate mercoledì 18 novembre 2026, alle ore 10, presso la cattedrale di Este, nota come Duomo. La scelta del luogo sottolinea il profondo radicamento di Sonia Scarparo nel territorio natio, da cui proveniva originariamente. Questa cerimonia funebre rappresenterà l'ultimo saluto pubblico di una comunità che intende rendere omaggio a una donna che ha dedicato anni del proprio tempo al servizio dei cittadini, ricoprendo il ruolo di assessore al Commercio e alle Attività produttive.

Il lascito di Sonia Scarparo non è solo personale, ma anche civico. La sua presenza nella vita amministrativa di Borgo Veneto ha lasciato un segno tangibile, dimenticando le divisioni e privilegiando il dialogo e la proximità con la gente. La memoria di una figura che univa professionalità amministrativa a una grande umanità rimarrà come esempio di come l'impegno pubblico possa essere intrecciato con la dedizione privata, creando un'eredità di rispetto e affetto che durerà oltre il tempo.