Morte di Tinto Brass: il regista libertario muore a Roma

Tinto Brass è morto mercoledì 4 novembre 2026 a Roma. La sua vita dedicata al cinema erotico e alla libertà d'espressione lascia un'eredità unica.

Tinto Brass si è spento mercoledì mattina, 4 novembre 2026, nella capitale italiana Roma. Il leggendario regista ha lasciato questa vita intorno alle ore 10.30, segnando la fine di un'epoca fondamentale per la storia del cinema internazionale. La sua morte chiude il capitolo di una carriera durata oltre sei decenni, caratterizzata da una costante sfida contro i canoni estetici tradizionali e le imposizioni censorie.

Una vita dedicata alla libertà cinematografica

Brass aveva dedicato l'intera esistenza professionale all'esplorazione del percorso di liberazione sessuale femminile. Questa missione artistica lo ha portato a combattere una lunghissima battaglia contro la censura istituzionale, affermando con forza una visione libertaria del linguaggio visivo. Fin dagli esordi definiti anarcoidi, il suo approccio ha sfidato le convenzioni sociali, trasformando ogni film in un manifesto per la libertà espressiva.

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Dagli esordi parigini al successo planetario

Nato a Milano il 26 marzo 1933 da una famiglia veneziana, Brass seguì inizialmente le orme paterne laureandosi in legge a Ferrara. La tesi sulla produzione cinematografica anticipava già il suo destino artistico. Il vero battesimo avvenne a Parigi presso la Cinémathèque Française, dove lavorò come archivista immerso nel fervore della Nouvelle Vague. Tornato in Italia, fu aiuto regista di giganti come Cavalcanti, Rossellini e Ivens.

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Il ruolo di Carla Cipriani e la consacrazione artistica

La sua vita privata e professionale è stata indissolubilmente legata a Carla "Tinta" Cipriani, sposata a Venezia nel 1956. Figlia del fondatore dell'Harry's Bar, Tinta fu spesso sceneggiatrice dei suoi film fino alla scomparsa nel 2006. La consacrazione definitiva arrivò nel 1983 con "La chiave", adattamento dell'opera di Tanizaki Junichiro. Da quel momento, Brass raccontò figure femminili sempre più disinibite, consacrando attrici come Stefania Sandrelli, Serena Grandi, Francesca Dellera, Debora Caprioglio e Claudia Koll.

Le ultime fasi della vita e il saluto privato

Sopravvissuto a una grave emorragia cerebrale nel 2010, il regista aveva ritrovato l'amore sposando nel 2017 Caterina Varzi, psicoanalista ed ex avvocata. Lei gli è rimasta accanto fino all'ultimo giorno. Per l'ultimo saluto al regista, la famiglia ha scelto di mantenere il massimo riserbo, prevedendo una cerimonia in forma strettamente privata. Lascia un'eredità di anticonformismo che continuerà a influenzare il cinema globale.