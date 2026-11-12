Morte di Toni Capuozzo, giornalista e inviato di guerra: la vita e la carriera

È morto Toni Capuozzo, storico giornalista e inviato di guerra. Il profilo completo della sua carriera, dai conflitti globali alle interviste a Silvio Berlusconi, alla sua eredità mediatica.

Si è spento Toni Capuozzo, figura di spicco del giornalismo italiano e storico inviato di guerra. La sua morte segna la fine di un'era per la cronaca nazionale e internazionale, ricordando una vita dedicata alla verità e alla narrazione dei conflitti globali. La comunità giornalistica e televisiva esprime profondo cordoglio per la perdita di un professionista che ha segnato la storia della televisione italiana.

Origini e Carriera Giornalistica Iniziale

Toni Capuozzo conseguì la maturità classica presso il liceo classico Paolo Diacono di Cividale del Friuli, ponendo le basi per il suo futuro percorso intellettuale. Proseguì gli studi all'Università degli Studi di Trento, dove si laureò in sociologia. L'adesione alla sinistra extraparlamentare Lotta Continua interruppe precocemente il suo percorso accademico, spingendolo verso il giornalismo attivo.

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Iniziò la professione nel 1979 al quotidiano di Lotta Continua, seguendo con attenzione le vicende politiche dell'America Latina. Nel 1983 ottenne l'iscrizione all'albo dei giornalisti professionisti. Dopo la chiusura del giornale, collaborò con Reporter, Panorama Mese ed Epoca, esplorando diverse forme di espressione giornalistica prima di approdare al grande schermo.

Reportage di Guerra e Sequestro in Iraq

La sua fama si consolidò attraverso le collaborazioni con testate del gruppo editoriale Mediaset, in particolare come inviato di guerra. Toni Capuozzo coprí conflitti critici come la guerra sovietico-afghana, le guerre in Somalia e i conflitti nel Medio Oriente, portando le immagini della frontiera in prima linea nelle case degli italiani.

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Il momento più drammatico della sua carriera avvenne nel 2004 durante la guerra in Iraq. Toni Capuozzo e l'intera troupe del TG5 furono sequestrati da truppe paramilitari Mahdiste nei pressi di Najaf. Questo episodio segnò un punto di svolta, dimostrando il suo coraggio e la sua dedizione alla professione in contesti ad altissimo rischio.

Profilo di Silvio Berlusconi e Speciale Televisivo

Oltre al reportage bellico, Toni Capuozzo divenne nel corso degli anni un "biografo" critico ma equilibrato di Silvio Berlusconi, contribuendo a definire la narrativa pubblica sul potente uomo politico e proprietario di Mediaset. La sua indipendenza giornalistica emerse chiaramente quando affrontò il tema delle celebrazioni per gli ottant'anni di Berlusconi.

Toni Capuozzo realizzò uno speciale che rifiutò la retorica encomiastica, dichiarando apertamente di non aver mai votato il Cavaliere. Dopo una trasmissione che suscitò grande dibattito, Pier Silvio Berlusconi contattò la troupe definendo il lavoro commovente. Pochi giorni dopo, Silvio Berlusconi in persona chiamò Toni Capuozzo per ringraziarlo personalmente dell'onestà intellettuale dimostrata.

Ultimi Lavori e Eredità Culturale

Negli ultimi anni della sua carriera, Toni Capuozzo firmò speciali televisivi di alto profilo sulla storia contemporanea. Tra questi, Il sogno di una cosa nel 2021 per il centenario del PCI e Ritorno all'inferno nel 2022 per il trentennale della guerra in Bosnia dal 1992 al 2022. La sua produzione include anche speciali dedicati a figure storiche come Giovanni Paolo II, Elisabetta II, John Fitzgerald Kennedy e Leonardo Da Vinci.

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Toni Capuozzo unì il lavoro giornalistico all'impegno civile e creativo. Nel 2009 portò in scena Tre uomini di parola con Mauro Corona, destinando gli incassi alla costruzione di una casa-alloggio per il centro grandi ustionati di Herat, in Afghanistan. Il suo legame con le radici friulane e la capacità di tradurre l'orrore della guerra con partecipazione umana restano un'eredità indelebile nel panorama culturale italiano.