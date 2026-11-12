Morte di Toni Capuozzo: il giornalista Mediaset è deceduto a 77 anni dopo la lotta contro il cancro

È morto Toni Capuozzo, storico inviato Mediaset, all'età di 77 anni dopo aver annunciato pubblicamente la sua malattia. Tributi da Mentana e colleghi.

È deceduto a 77 anni Toni Capuozzo, una figura storica del giornalismo italiano e inviato speciale di grande prestigio per il gruppo Mediaset. La scomparsa è arrivata solo pochi giorni dopo che il giornalista aveva deciso di interrompere la riservatezza per rivelare al pubblico di essere affetto da un tumore, dichiarando la propria intenzione di affrontare la malattia con coraggio.

Il giornalista Mediaset e le sue carriere

Il decesso di Capuozzo ha scatenato un'ondata di tributi da parte di colleghi, amici e personaggi televisivi che hanno voluto rendergli omaggio, celebrando la sua statura professionale e umana. Cronista all'antica, Capuozzo era noto per la capacità di consumare le suole delle scarpe sul campo, portando direttamente dalle zone di conflitto la voce inconfondibile e la scrittura limpida che lo caratterizzavano.

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La sua carriera è stata legata indissolubilmente al gruppo Mediaset, dove ha lavorato per decenni ricoprendo ruoli di rilievo. Ha collaborato a lungo per il TG5, dove ha trovato la sua massima espressione come inviato, ma il suo percorso professionale ha incluso anche passaggi significativi presso il TG4 e il programma di approfondimento Studio Aperto. La sua presenza è stata costante fin dall'inizio degli anni Novanta, diventando un punto di riferimento per il pubblico italiano e internazionale.

Tributi da Enrico Mentana e dirigenti

Tra i primi a salutare la memoria di Capuozzo è stato Enrico Mentana, suo storico direttore ai tempi della conduzione del TG5. Mentana ha espresso il proprio dolore sui social network Instagram con poche, ma intense parole, scrivendo un semplice e commovente "Ciao Toni, amico per sempre", a sottolineare il legame personale e professionale durato nel tempo.

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Il dolore si è fatto sentire con forza anche all'interno di Mediaset, l'azienda alla quale Capuozzo aveva legato gran parte della propria esistenza professionale. Sabrina Scampini, che ha annunciato la notizia in diretta durante la trasmissione Diario del Giorno su Rete 4, ha voluto dedicare spazio al ricordo del collega, sottolineando il grande lavoro svolto come cronista e inviato nei teatri più complessi e pericolosi del mondo.

Ricordi umani e professionali

La commozione ha coinvolto anche altri colleghi che hanno avuto modo di lavorare al suo fianco. Pochi minuti dopo l'annuncio, Gianluigi Nuzzi ha aperto la puntata di Dentro la notizia dedicando un pensiero speciale al collega e amico. Nuzzi ha dichiarato in studio: "C'è emozione qui a Mediaset perché per 40 anni ha insegnato a noi il lavoro", riconoscendo il ruolo di mentore e professionista di alto livello svolto da Capuozzo.

Elena Guarnieri ha invece scelto di condividere un ricordo più intimo e personale, scrivendo parole toccanti che hanno messo in luce la gentilezza del giornalista. "Ciao Tony. Uno si immagina che tu sia uno tosto, un duro, come nella foto. Forse lo sei. Ma io ho conosciuto un altro uomo. Il mio vicino di residence che la sera bussava alla porta per sapere come stavo, in un periodo per me complicato. Grazie Tony per avermi strappato un sorriso quando ne ho avuto bisogno. Questo mi resta di te, Tony. Sarai sempre con noi".

Toni Capuozzo era stato più volte testimone diretto degli orrori dei conflitti internazionali, portando l'attenzione del pubblico su scenari drammatici dai Balcani al Medio Oriente. La sua eredità nel giornalismo d'inchiesta e di reportage rimane indelebile, ricordato non solo per la professione esercitata con eccellenza, ma anche per la qualità umana che traspariva da ogni suo intervento pubblico.