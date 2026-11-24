Tonino Luigi Campoli, 72 anni, è morto a Genova schiacciato da un bloccone da 10 tonnellate. La procura indaga per omicidio colposo e i sindacati chiedono chiarezza sulle condizioni di lavoro.

Tonino Luigi Campoli, un operaio specializzato di 72 anni, ha perso la vita durante lo svolgimento delle sue attività lavorative nel cantiere dello scolmatore del torrente Bisagno a Genova. Il tragico evento si è verificato nella mattinata di lunedì in un cantiere che rappresenta uno dei principali interventi infrastrutturali cittadini. L'uomo prestava servizio come capo piazzale sotto il coordinamento del consorzio "Costruire per Genova".

Dettagli dell'incidente mortale

La dinamica dell'incidente coinvolge un blocco di cemento tecnico noto come concio, il quale pesava circa dieci tonnellate. Durante la manovra, Campoli stava utilizzando un carroponte per spostare il materiale destinato al rivestimento della galleria. La macchina ha perso il controllo o il blocco è slittato, colpendo e schiacciando il dipendente sul posto nell'area di via Adamoli.

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Nonostante i immediati soccorsi, le condizioni dell'operaio si sono aggravate rapidamente. Tonino Luigi Campoli è stato ricoverato d'urgenza presso il policlinico San Martino, dove è rimasto in rianimazione per diverse ore. La morte è stata certificata martedì pomeriggio, come comunicato ufficialmente dall'ospedale dove il paziente era ricoverato.

Indagini della Procura di Genova

Le autorità giudiziarie hanno avviato un'indagine approfondita per ricostruire esattamente come sia avvenuto il fatale contatto tra l'operaio e il macchinario pesante. La Procura di Genova ha modificato l'ipotesi di reato da lesioni gravissime a omicidio colposo, indicando una responsabilità penale collegata alla gestione del cantiere. Questo cambio di qualifica è stato disposto dal sostituto procuratore Giuseppe Longo e dal procuratore aggiunto Federico Manotti.

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Quattro persone sono state poste agli indagati per l'incidente. Tra i destinatari dell'inchiesta figura il rappresentante legale del consorzio "Costruire per Genova". Gli altri tre indagati ricoprivano incarichi specifici legati alla direzione dei lavori e alla sicurezza sul luogo di lavoro, con la responsabilità di garantire il rispetto delle normative vigenti.

Sequestri e verifiche tecniche

Per accertare le cause tecniche del sinistro, gli investigatori hanno disposto il sequestro del carroponte utilizzato dall'operaio defunto. Un consulente tecnico di parte dovrà esaminare attentamente il macchinario per individuare eventuali anomalie meccaniche o malfunzionamenti che potrebbero aver contribuito all'evento. La verifica dovrà stabilire se il guasto sia stato immediato o il risultato di una manutenzione inadeguata.

Parallelamente all'analisi della macchina, gli ispettori del servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro stanno ricostruendo la dinamica operativa. L'obiettivo è verificare se siano state rispettate tutte le procedure di sicurezza previste per la movimentazione di carichi pesanti. È stata inoltre disposta l'autopsia sul corpo di Tonino Luigi Campoli per determinare con precisione scientifica la causa del decesso.

Reazioni sindacali e politiche

I sindacati del settore, rappresentati da Feneal Uil Liguria, Filca Cisl Liguria e Fillea Cgil Genova e Liguria, hanno espresso profonda perplessità sull'impiego di un lavoratore di settantadue anni. In una nota congiunta, gli organismi sindacali hanno sottolineato che a quell'età si dovrebbe ormai essere in pensione, evidenziando come l'anziano operaio non dovesse essere esposto a rischi di questo tipo. La mancanza di adeguata tutela è al centro del loro reclamo.

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Le organizzazioni sindacali chiedono al consorzio di verificare con rigore le condizioni di sicurezza generali del cantiere. Allo stesso tempo, invitano le istituzioni competenti a intensificare i controlli sul territorio per prevenire futuri episodi simili. La richiesta di maggiore severità nelle ispezioni mira a proteggere la salute dei lavoratori più vulnerabili o meno tutelati dai contratti attuali.

Vicinanze istituzionali e interrogazioni

La comunità locale ha espresso vicinanza alla famiglia dell'operaio scomparso e ai suoi colleghi di lavoro. La sindaca di Genova Silvia Salis e il presidente della Regione Liguria Marco Bucci hanno rilasciato dichiarazioni di cordoglio e supporto. La morte di Campoli ha riaperto il dibattito politico sulle condizioni economiche e sociali che costringono gli anziani a proseguire l'attività lavorativa.

Sull'argomento ha intervene Stefano Giordano, capogruppo regionale del Movimento 5 stelle. Giordano aveva precedentemente presentato in aula un'interrogazione specifica sui tempi di completamento e sulla sicurezza del cantiere dello scolmatore. L'episodio tragico impone una riflessione nazionale sulle politiche del lavoro e sulla necessità di interventi concreti per evitare che l'esperienza e la necessità economica portino a esiti fatali in ambienti ad alto rischio.