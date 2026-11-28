Un incidente mortale a Padova tra auto e autobus urbano ha causato la morte di un uomo di 36 anni all'uscita dal sottopasso. Dinamica in fase di indagine.

L'incidente è avvenuto alle 7.30 all'altezza dell'incrocio con via Verdi, all'uscita dal sottopasso di Padova, dove nello scontro tra un'auto e un autobus di linea urbano è morto un 36enne che viaggiava a bordo della vettura.

La dinamica dell'impatto frontale

Secondo una prima ricostruzione il giovane a bordo dell'auto avrebbe invaso, per cause da chiarire, la corsia opposta scontrandosi frontalmente con il mezzo pubblico.

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L'impatto è stato violento e immediato, causando danni rilevanti sia alla vettura privata sia all'autobus di linea.

La collisione ha avuto luogo in una zona ad alto traffico, proprio nelle vicinanze dell'uscita dal sottopasso sotterraneo.

Le condizioni della vittima e i soccorsi

L'urto è stato così forte che il giovane automobilista è rimasto intrappolato all'interno dell'abitacolo.

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Nessuno è riuscito a estrarlo immediatamente dall'auto per precauzione medica.

Immediato l'allarme, ma nonostante i disperati tentativi di rianimazione e il trasporto d'urgenza all'ospedale, il giovane automobilista è arrivato in pronto soccorso già deceduto.

La vittima è un uomo di 36 anni di origine nordafricana che da tempo risiedeva a Vigodarzere.

Le dichiarazioni dei presenti e dell'autista

Tra i primi a fornire la propria testimonianza l'autista del bus, fortemente provato e sotto choc.

Lo conducente del mezzo pubblico ha descritto la velocità dell'impatto come qualcosa di quasi irreale.

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La polizia ha bloccato momentaneamente il traffico per permettere alle squadre investigative di analizzare la scena.

La dinamica e causa dell'incidente sono al vaglio delle forze dell'ordine.

La situazione di sicurezza e next steps

L'area dell'incidente è stata sigillata per le operazioni di rilevamento.

Le indagini si concentreranno sui registri della black box dell'autobus e sulle testimonianze oculari.

È stata aperta un'inchiesta formale per determinare le responsabilità legali.

Le autorità promettono massima trasparenza nella comunicazione dei risultati.