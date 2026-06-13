Morte di una donna haitiana dichiarata omicidio

Un medico legale della Pennsylvania ha dichiarato che la morte di una donna haitiana, Daphy Michel, è stata un omicidio. Michel era stata rilasciata dalla custodia federale e aveva gravi problemi di salute mentale non trattati e una significativa barriera linguistica.

Una donna haitiana morta dopo il rilascio dall' ICE è stata dichiarata vittima di un omicidio da un medico legale della Pennsylvania. Daphy Michel, 31 anni, è morta per ipotermia tre giorni dopo essere stata rilasciata dalla custodia federale .

L'ufficio del medico legale ha descritto Michel come 'un'adulta vulnerabile, affetta da gravi problemi di salute mentale non trattati e con una significativa barriera linguistica'. La decisione del medico legale è simile a quella presa ad aprile dopo la morte di un rifugiato quasi cieco proveniente dalla Birmania trovato morto a New York dopo essere stato rilasciato dalla custodia della Polizia di Frontiera degli Stati Uniti.

L'ICE aveva accusato Michel di 'minacce terroristiche e molestie' e aveva avviato una procedura di espulsione prima della sua morte. Lauren Bis, vice segretaria ad interim del DHS, ha dichiarato che Michel era stata rilasciata dalla custodia dopo essere stata applicato un braccialetto elettronico. L'ufficio del procuratore distrettuale della contea di Allegheny non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento





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