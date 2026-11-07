Morte doppia a Roma: arresto cardiaco di Barbara Cullari e decesso della figlia Meera

Tragedia a Roma per Barbara Cullari, fondatrice Vegan Store, e la figlia Meera. Arresto cardiaco per la madre, decesso otto giorni dopo per la figlia in via Bartoloni.

Una tragica vicenda ha scosso la comunità romana, portando alla luce una doppia perdita in una singola famiglia nel quartiere Appio Latino. Il dramma ha avuto inizio il 27 ottobre, quando Barbara Cullari, una donna di 50 anni profondamente radicata nel territorio, è stata ritrovata senza vita a causa di un arresto cardiaco improvviso. La donna era nota a tutti per la sua dedizione e per aver fondato nel 2015 il Vegan Store, una struttura storica situata all'interno del mercato Testaccio dedicata esclusivamente a prodotti vegani e biologici.

La scoperta del decesso di Meera Cullari

otto giorni dopo la scomparsa della madre, il 5 novembre, si è verificata un'altra tragedia nell'abitazione situata in via Bartoloni. La giovane Meera Cullari, di soli 26 anni, è stata trovata senza vita dalla vicina di casa, che aveva avvertito un forte odore di gas diffondersi sul pianerottolo. I soccorritori intervenuti non hanno potuto che constatare il decesso della giovane, senza essere in grado di stabilire immediatamente le cause precise della sua morte, lasciando aperta l'indagine sulle circostanze.

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Indagini in corso sulle cause della morte

Le autorità competenti stanno attualmente valutando diverse ipotesi per spiegare il decesso di Meera Cullari. Gli investigatori non escludono nessuna delle strade percorribili, analizzando con attenzione sia la possibilità di un incidente domestico, aggravato dalla fuga di gas, sia l'ipotesi più squallida di un gesto volontario. Questa duplice incertezza aggiunge un'ulteriore ombra di suspance e dolore alla vicenda, lasciando la famiglia e gli amici nel tentativo di comprendere come eventi così devastanti possano verificarsi a breve distanza di tempo.

La figura di Barbara Cullari e il Vegan Store

Barbara Cullari non era solo una commerciante, ma un punto di riferimento per la comunità del mercato Testaccio. La sua attività, nata dalla passione per gli animali e diventata nel corso degli anni un luogo di incontro e riferimento per i clienti, testimonia il suo impegno sociale. La fondatrice era conosciuta per la sua generosità, un tratto che emergeva chiaramente dalle sue azioni quotidiane, come il gesto di regalare una tenda a una persona senza fissa dimora, dimostrando una sensibilità rara nei confronti dei più bisognosi.

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Il profilo di Meera e il legame con la madre

Meera Cullari, figlia prediletta di Barbara, era una giovane dinamica che lavorava come hostess sugli yacht e parlava fluentemente cinque lingue. Il legame con la madre era profondissimo, come emergeva dalle sue parole pronunciate poco prima della fine della madre: "Senza mamma non so cosa fare". Questo sentimento di profonda dipendenza emotiva e affettiva lascia presupporre un trauma enorme nella vita della giovane, che aveva già perso il padre in precedenza e vedeva in Barbara l'unico pilastro della sua esistenza.

Eredità, animali e progetti interrotti

La morte di Meera interrompe bruscamente i progetti che la giovane aveva in mente di continuare l'eredità commerciale della madre, un obiettivo che aveva espresso con determinazione pochi giorni prima del tragico evento. Oltre alle questioni commerciali, resta il compito doloroso di occuparsi degli animali che Barbara aveva accudito con affetto, tra cui sei gatti ciechi, un cane e alcuni pappagalli. La comunità ha già iniziato a raccogliere fondi sotto l'iniziativa "In ricordo di Barbara" per sostenere le spese funerarie e le difficoltà economiche della famiglia, mostrando solidarietà in questo momento di lutto collettivo.