Attacco con drone in Kuwait uccide due tecnici italiani della Rheinmetall. Il ministro Tajani attribuisce la responsabilità a Teheran e avvia procedure diplomatiche.

Due cittadini italiani sono deceduti giovedì 26 novembre in seguito a un attacco con droni contro un'installazione militare situata in Kuwait. Le vittime sono state identificate come Antonio Saccoccio, 65 anni, originario di Formia nella provincia di Latina, ed Emanuele Lo Russo, 36 anni, residente a Roma. Entrambi i professionisti lavoravano come tecnici civili per la società Rheinmetall Italia, che opera come controllata del grande gruppo industriale tedesco specializzato nella produzione di armamenti e sistemi di difesa.

Dettagli dell'attacco e identità delle vittime

Le autorità kuwaitiane hanno confermato che i due italiani hanno riportato ferite mortali durante l'incursione aerea, nonostante siano stati immediatamente traslati in ospedale per le cure di emergenza. Non si trattava di personale militare italiano, ma di dipendenti privati impegnati in attività di manutenzione tecnica. Nello stesso episodio, hanno riportato lesioni un cittadino pakistano e un capitano dell'esercito kuwaitiano, le cui condizioni non sono state rese pubbliche.

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Emanuele Lo Russo, diplomato come perito elettronico, era stato assunto da Rheinmetall nel luglio del 2023. Le sue mansioni includevano l'integrazione, il collaudo e la consegna finale di sistemi radar avanzati. Descritto come un appassionato di viaggi e frequentatore della palestra, Lo Russo era anche noto tifoso della Roma. Per quanto riguarda Antonio Saccoccio, le informazioni disponibili al momento sono meno dettagliate rispetto a quelle del collega più giovane.

Posizioni ufficiali su origine del drone

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha assunto un ruolo centrale nella gestione della crisi, attribuendo esplicitamente ai droni di fabbricazione iraniana la responsabilità dell'attaggio. Durante il question time al Senato, Tajani ha chiarito che sebbene Teheran abbia negato ogni partecipazione diretta, il governo italiano ritiene probabile il coinvolgimento di gruppi armati locali sostenuti dalla Repubblica islamica nella regione. Il ministro ha sottolineato che la provenienza degli ordigni indica chiaramente una catena di comando o forniture legate all'Iran.

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Tajani ha rivelato di aver avuto un colloquio con l'omologo iraniano, durante il quale il vicepresidente del governo ha evocato la possibilità che l'attacco fosse stato orchestrato da proxy regionali piuttosto che da lanciatori operativi sul suolo iraniano. Nonostante la negazione ufficiale di Teheran, l'analisi delle autorità italiane punta verso l'utilizzo di droni iraniani da parte di milizie alleate, rendendo l'Iran moralmente e potenzialmente logisticamente responsabile dell'episodio.

Risposta diplomatica e prossimi passi

In risposta alla tragedia, il titolare della Farnesina ha annunciato l'attivazione immediata dell'Unità di crisi del ministero. Tajani ha riferito che l'Ambasciata italiana nel Kuwait si è attivata per effettuare tutte le verifiche necessarie e gli adempimenti legali previsti. Il Ministro ha confermato di essere in costante contatto con l'ambasciatore italiano in loco e ha espresso la vicinanza del Governo italiano ai familiari delle vittime, sottolineando la gravità dell'evento per le relazioni bilaterali.

Il ministro ha inoltre delineato i passi diplomatici successivi, annunciando che l'Italia presenterà formali lamentele attraverso l'ambasciata italiana verso la rappresentanza iraniana. Tajani ha invitato tutte le parti coinvolte alla massima prudenza, richiamando la necessità strategica di evitare l'apertura di nuovi fronti di guerra nella regione del Medio Oriente, che già fatica a mantenere la stabilità.

Contesto industriale e reazioni internazionali

Rheinmetall, fondata in Germania nel 1889, rimane uno dei gruppi industriali europei più rilevanti nel settore della difesa, producendo veicoli militari, munizioni e tecnologie per la difesa antiaerea. La controllata italiana, con sede a Roma, si occupa specificamente dello sviluppo di sistemi radar e di sorveglianza. L'azienda ha stretto rapporti commerciali significativi con le autorità militari kuwaitiane, inclusa l'annuncio, nel luglio del 2026, di una nuova commessa per la fornitura di sistemi di protezione destinati alla Marina militare kuwaitiana.

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Dall'altra parte, l'Ambasciata della Repubblica Islamica d'Iran a Roma, guidata da Ali Akbar Rezaei, ha rilasciato una dichiarazione sui canali social ufficiali. Il diplomatico ha espresso il proprio profondo dolore per la perdita di due cittadini italiani, rivolgendo condoglianze alle famiglie e al Governo italiano. Rezaei ha inoltre menzionato la disponibilità del ministro degli Esteri iraniano a partecipare a una commissione d'inchiesta congiunta per stabilire le responsabilità precise del lancio, una proposta che Tajani ha preso atto ufficialmente, chiarendo però che l'attribuzione tecnica rimane a carico dell'Iran.