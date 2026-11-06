Morte Eva Geller: L'ultima vittima della sparatoria a Bondi Beach

Eva Geller, sopravvissuta all'Olocausto, è morta dopo la sparatoria a Bondi Beach. Nove anni di dolore per la comunità ebraica e nuove prospettive legali.

Sydney ha registrato una nuova tristezza con la morte di Eva Geller, una donna di 90 anni ferita gravemente durante la sparatoria a Bondi Beach. Le autorità hanno confermato il decesso venerdì 6 novembre 2026, quasi un anno dopo gli eventi traumatici del 14 dicembre 2025. Questo lutto segna un momento di profonda riflessione per la città e la nazione australiana.

L'ultimo addio a una sopravvissuta dell'Olocausto

Eva Geller è deceduta in ospedale dopo un lungo percorso di guarigione, interrotto dalla tragica fine delle sue condizioni di salute. La donna era tra le decine di persone colpite quando due uomini armati hanno aperto il fuoco su una folla riunita per una celebrazione della festività ebraica. La sua morte aggiunge un altro lutto a un bilancio già pesantemente segnato dalla violenza.

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Secondo quanto riportato dall'emittente pubblica ABC, Geller era stata sottoposta a ripetuti ricoveri ospedalieri a causa delle ferite riportate durante l'attacco. La sua storia di vita, segnata dalla sopravvivenza all'Olocausto, rende questo evento ancora più doloroso per la comunità ebraica australiana e internazionale. La sua scomparsa chiude un capitolo doloroso che ha segnato indelebilmente la memoria collettiva.

I presunti autori e il contesto dell'attentato

La polizia del Nuovo Galles del Sud sta ora collaborando con l'ufficio del medico legale per chiarire ogni aspetto relativo al decesso. Le indagini si concentrano sui presunti autori, Sajid Akram e suo figlio Naveed Akram, dichiarati ispirati dallo Stato Islamico. La dinamica dell'attacco rimane un punto centrale nella ricostruzione dei fatti che hanno sconvolto Sydney.

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Sajid Akram è stato ucciso direttamente sul luogo dell'attacco dalle forze dell'ordine nel tentativo di fermare la carneficina. Al contrario, Naveed Akram, anch'egli colpito ma sopravvissuto, è attualmente detenuto e affronta le conseguenze legali delle sue azioni. La sua situazione carceraria e processuale rappresenta un nodo cruciale nella giustizia penale australiana recente.

Accuse penali e impatto sul sistema giudiziario

Naveed Akram si trova attualmente a dover rispondere a un complesso quadro di accuse penali che includono 15 capi d'imputazione per omicidio. Inoltre, è accusato di un grave reato di terrorismo, collegato alla natura ideologica dell'attacco. Le procedure legali in corso dimostrano la serietà con cui le autorità statali affrontano questi crimini egrî.

Il processo che coinvolge Naveed Akram segnerà probabilmente un precedente importante per la gestione dei casi di terrorismo domestico in Australia. Le indagini continuano a raccogliere elementi che colleghino direttamente le azioni dei due uomini alle reti ideologiche che li ispiravano. La società attende con ansia gli sviluppi di questo iter giudiziario lungo e complesso.

Conclusioni dell'inchiesta governativa sull'antisemitismo

Oltre agli aspetti penali, il governo australiano ha avviato un'inchiesta specifica sull'antisemitismo in risposta all'attacco di Bondi Beach. I risultati di questa indagine governativa sono previsti per la pubblicazione il 18 dicembre 2026. Questo documento potrebbe offrire nuove prospettive sulla prevenzione di tali eventi in futuro.

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Il primo ministro Anthony Albanese ha espresso il suo rammarico per la morte di Geller, sottolineando il dolore che continua a affliggere le famiglie delle vittime. Ha dichiarato di stringere in un abbraccio la famiglia di Eva, i suoi amici e l'intera comunità ebraica. Questa dichiarazione evidenzia la vicinanza istituzionale al trauma nazionale vissuto.

In totale, la sparatoria ha causato la morte di 15 persone, rendendola la più letale in Australia negli ultimi decenni. Il bilancio delle vittime e dei feriti continua a essere un monito permanente sulla necessità di sicurezza e coesione sociale. La memoria di Eva Geller e delle altre vittime rimarrà viva nel tessuto sociale australiano per molti anni a venire.