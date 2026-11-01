Morte Francesco Ancona: riaperta indagine dopo 38 anni per omicidio

Dopo 38 anni, le indagini sulla morte dell'operaio Francesco Ancona a Mortara vengono riaperte. La Procura ipotizza un avvelenamento e un'aggressione, indagando anche la moglie.

La morte di Francesco Ancona, un operaio siciliano di 48 anni ritrovato senza vita a Mortara l'11 febbraio 1987, torna al centro dell'attenzione giudiziaria dopo quasi quarant'anni. Il fascicolo, che per decenni è rimasto archiviato con la qualifica di suicidio, è stato ufficialmente riaperto nel 2024 dalle autorità competenti. Questa decisione segna un cambiamento drastico rispetto alle conclusioni raggiunte subito dopo il decesso, quando si riteneva che l'uomo avesse volontariamente posto fine alla propria vita lanciandosi sotto un autocarro. Le nuove informazioni emerse hanno portato a una completa revisione delle dinamiche dell'evento, portando ora gli inquirenti a prospettare una tesi completamente diversa e molto più grave.

Nuova Tesi sull'Avvelenamento e Aggressione

Nel procedimento attuale risultano indagate due persone, tra cui spicca la figura della moglie della vittima. La richiesta di indagine da parte della Procura è basata su nuovi accertamenti scientifici che suggeriscono fortemente che Ancona non si sia tolto la vita, ma sia stato vittima di una violenta aggressione pianificata con premeditazione. Secondo la ricostruzione dettagliata dagli inquirenti, gli autori del fatto potrebbero aver cercato di ingannare le indagini successive contando sulle lesioni traumatiche provocate dal veicolo contro il quale il corpo è stato trovato. L'obiettivo presunto era quello di cancellare le tracce delle ferite inferte in precedenza, mascherando così l'omicidio sotto le apparenze di un incidente stradale volontario.

Also read Trovato morto nel 1987 a Mortara, non fu suicidio: moglie indagata dopo riapertura del cold case

Elementi Scientifici e Tossicologici Inediti

Le prove che hanno scardinato la vecchia ricostruzione sono di natura prettamente scientifica e hanno richiesto un riesame approfondito delle risultanze tossicologiche. Gli esami condotti hanno evidenziato elementi compatibili con un tentativo di avvelenamento ai danni dell'operaio negli ultimi giorni della sua vita. Questa scoperta è stata affiancata da un altro elemento cruciale: è stata rilevata la presenza di benzina sul corpo della vittima e sugli indumenti che indossava al momento del ritrovamento. Gli investigatori interpretano questa presenza di combustibile come un tentativo fallito degli aggressori di distruggere o nascondere il corpo della vittima, bruciando le prove della violenza subita prima dell'impatto con il mezzo pesante.

Dubbi dei Figli e Riapertura del Caso

I dubbi sulla natura ufficiale della morte di Francesco Ancona non sono mai scomparsi del tutto, anche se per molto tempo sono stati ignorati dal sistema giudiziario. Già nel 1987, i figli dell'uomo avevano sollevato forti sospetti su una possibile morte violenta del padre. All'epoca del decesso, i familiari avevano avanzato teorie alternative, indicando la possibilità che il caso fosse riconducibile a una dinamica criminosa e non a un gesto disperato. Nonostante queste segnalazioni tempestive e le perplessità espresse dalla famiglia, le indagini dell'epoca si erano immediatamente orientate verso l'ipotesi del suicidio, ignorando le richieste di approfondimento e chiudendo il fascicolo senza altre verifiche sostanziali.

Advertisement

La Spinta dall'Altra Indagine sulla Moglie

La svolta definitiva, che ha portato alla riapertura formale del caso dopo oltre trent'anni, è arrivata da un filone investigativo completamente distinto. La nuova indagine è partita da elementi acquisiti in un altro procedimento penale, a carico proprio della moglie di Ancona per reati diversi dall'omicidio. Da questo passaggio critico, le autorità hanno iniziato a collegare le nuove prove contro la donna con la morte del marito, riconsiderando l'intera dinamica dell'evento del 1987. Questa correlazione ha dato avvio alla nuova indagine ufficiale sulla morte dell'operaio, trasformando un caso chiuso in una nuova inchiesta attiva che sta ora esaminando ogni possibile collegamento tra le azioni della moglie e la scomparsa del coniuge, portando ora la famiglia verso una possibile verità storica.

Contesto Sociale e Problemi Precedenti

È importante contesto il periodo in cui avvenne la morte di Ancona per comprendere appieno le dinamiche sociali e personali che possono aver influenzato le prime indagini. All'epoca, Francesco Ancona presentava problemi di salute noti che hanno certamente giocato un ruolo nella percezione pubblica e investigativa dell'evento. I giornali dell'epoca, seguendo spesso narrative semplificate, descrivevano l'uomo come disoccupato, aggiungendo un elemento di vulnerabilità sociale al suo profilo. Questa descrizione ha senza dubbio contribuito a orientare rapidamente le indagini verso l'ipotesi del suicidio, basandosi su pregiudizi comuni dell'epoca che associavano la disoccupazione e i problemi di salute a una maggiore propensione al gesto estremo. Tuttavia, la ricostruzione attuale dimostra come questi elementi esterni non debbano mai sostituire le prove concrete.

Impatto sulla Giustizia e sulla Famiglia

L'apertura di questa nuova indagine rappresenta un momento significativo non solo per la giustizia italiana, ma anche per la dignità della famiglia Ancona. Per decenni, i figli hanno vissuto con l'incertezza e la mancata risposta alle loro domande sulla morte del padre. La riapertura del fascicolo e l'indagine formale sulla moglie della vittima offrono finalmente una possibilità concreta di ottenere risposte certe e di far luce su eventi oscurati dal tempo. Questo processo evidenzia l'importanza della persistenza delle famiglie nel perseguire la verità e la capacità del sistema giudiziario di rivedere i propri verdetti alla luce di nuove evidenze scientifiche. Ogni dettaglio, dal veleno alla benzina, viene ora analizzato con la massima attenzione per ricostruire la verità storica che merita di emergere dopo quarant'anni di silenzio.